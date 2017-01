Diversifikation

Mischen + Streuen = Diversifikation

Eine gute Diversifikation macht ein über mehrere Anlageklassen breit gestreutes Depot unerlässlich. Denn Anlageklassen wie Aktien, Renten und Rohstoffe reagieren häufig unterschiedlich auf Situationen an den Finanz- und Kapitalmärkten und können so das Gesamtrisiko im Portfolio reduzieren.

Wie sollte ein gut diversifiziertes Portfolio aussehen?

Klar ist, dass Investoren mittels der richtigen Asset-Allokation, also der richtigen Kombination von Aktien, Anleihen und anderen Assetklassen, ein Portfolio kreieren können, welches ihre finanziellen Ziele sowie die angestrebte Risikotoleranz berücksichtigt.

Um Ihnen den Einfluss der Anlageklassen-Diversifikation, also einer möglichst breiten Streuung über Anlageklassen, auf Portfolioebene zu verdeutlichen, möchten wir Ihnen die vereinfachte Darstellung einer Analyse aus dem Cross Asset Strategy-Team des Commerzbank Research präsentieren. Diese vereinfachte Darstellung soll Ihnen helfen, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich Chance-Risiko-Verhältnisse verändern, wenn eine Umverteilung der verschiedenen Anlageklassen stattfindet. Das Chance-Risiko-Verhältnis möchten wir im Folgenden in einer Gegenüberstellung von Ertrag bzw. Rendite und Volatilität der Anlageklassen aufzeigen. Die Volatilität zeigt die Schwankungsintensität des Preises einer Anlage innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Je höher die Volatilität, umso stärker schlägt der Kurs nach oben oder unten aus und desto riskanter, aber auch chancenreicher ist eine Investition. Volatilität ist zwar kein exaktes Risikomaß, gibt dem Anleger aber eine Tendenz an, wie sehr seine Investition Schwankungen unterliegt.

Tabelle 1: Chance-Risiko-Verhältnis stark von der Zielallokation beeinflusst - 60/30/10-Kombination erzielt eine relativ hohe Rendite bei geringerem Risiko als ein aktienlastigeres Portfolio*

* Der Einfachheit halber wurden bei den gewählten Allokationen folgende Basiswerte zugrunde gelegt: Aktien (STOXX Europe 600), Anleihen (Bundesanleihen) und Rohstoffe (GSCI Commodities Index). Für die Analysen wurden monatliche Daten von Januar 1989 bis Mai 2015 verwendet.

Die Tabelle 1 zeigt einen Auszug der analysierten Rendite- und Risikokennzahlen für verschiedene Kombinationen der drei Anlageklassen Aktien, Anleihen und Rohstoffe. Für die Analyse wurden monatliche Daten von Januar 1989 bis Mai 2015 verwendet. Desweiteren wurde eine jährliche Umschichtung bzw. Anpassung an die Ursprungsallokation zugrunde gelegt. Kombination 1 mit einer 60/30/10-Gewichtung erzielte bei einer Volatilität von 9,7 Prozent eine Rendite von 8,6 Prozent p.a. Die Gleichverteilung (Kombination 2) würde hingegen zu einer um etwa 1 Prozentpunkt geringeren jährlichen Rendite, aber auch zu einer geringeren Volatilität führen. Die beste Rendite unter den vier Kombinationen hätte ein reines Aktienportfolio (Kombination 3) erzielt.

Manko dieser Strategie wäre allerdings das deutlich gestiegene Risiko, welches sich in einer Volatilität von beinahe 16 Prozent ausdrückt. Eine Minimierung des maximalen Verlusts würde zu einem sehr hohen Anleihenanteil führen (Kombination 4). Beim Minimum wäre die Anleihenquote 90 Prozent, während Rohstoffe zu 10 Prozent und Aktien überhaupt nicht vertreten wären. Die Rendite läge infolgedessen bei 6,9 Prozent p.a.

Bei dieser Allokationsanalyse zeigt sich sehr eindrucksvoll, dass mit steigendem Risiko (höherer Aktienanteil) über längere Zeiträume in der Regel höhere Renditen erzielt werden. Die 60/30/10-Variante ist dabei unserer Meinung nach ein guter Kompromiss zwischen einem ansehnlichen Ertrag - in der Vergangenheit wurde damit eine Rendite von beinahe 9 Prozent p.a. erzielt - und einem Risiko, das aufgrund der Diversifizierung über die Assetklassen hinweg deutlich geringer ist als bei einem reinen Aktienportfolio. Allerdings sollte und muss die Asset-Allokation von Investoren immer von deren individueller Risikotoleranz und dem Anlagehorizont abhängen.

Zu beachten gilt, dass die Asset-Allokation ein dynamischer Prozess ist. Denn passt man die Zielallokation nicht in regelmäßigen Abständen an die ursprüngliche Zusammensetzung an, verändert sich über die Zeit die relative Zusammensetzung des Portfolios, sodass Anleger eventuell höheren Risiken oder niedrigeren erwarteten Renditen ausgesetzt sind. Es reicht also nicht aus, ein gut diversifiziertes Portfolio einmal aufzustellen und dann einfach laufen zu lassen.

Warum eine regelmäßige Anpassung sinnvoll ist

Wie bereits erwähnt, ist es für Anleger sinnvoll, eine regelmäßige Anpassung der Gewichtungen an die Zielallokation vorzunehmen, damit das Portfolio im Einklang mit den ursprünglich aufgestellten Risiko- und Rendite-Präferenzen bleibt. Auch mit der Thematik des sogenannten Rebalancierung hat sich das Team der Cross Asset Strategy aus dem Research der Commerzbank beschäftigt und bei einer umfangreichen Analyse herausgefunden, dass ein jährlicher Rebalancierungsturnus dabei völlig ausreichend ist. Denn die risikoadjustierten Renditen unterscheiden sich bei kürzeren Umschichtungszyklen kaum - sie sind eher geringer und mit höheren Transaktionskosten verbunden.

Beispiel: Da sich über die Zeit die relative Zusammensetzung eines Portfolios verändert, könnte es sein, dass Anleger eventuell höheren Risiken oder niedrigeren erwarteten Renditen ausgesetzt sind. Beispielsweise tendieren volatilere Assetklassen wie Aktien zu höheren Renditen, sodass ohne eine Rebalancierung ein Multi-Asset-Portfolio über längere Zeiträume sehr aktienlastig werden kann. Wie in Grafik 1 zu sehen ist, wäre die Aktienquote bei einem Multi-Asset-Portfolio, bestehend aus 60 Prozent Aktien, 30 Prozent Anleihen und 10 Prozent Rohstoffen, ohne Rebalancierung von 60 Prozent in 1989 auf beinahe 80 Prozent im Jahr 2000, also kurz vor dem Platzen der Technologieblase, angestiegen. Diese deutlich höhere Aktienquote hätte das kurzfristige Risiko des Portfolios signifikant erhöht. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, ein Portfolio in regelmäßigen Abständen in Einklang mit seiner Zielallokation zu bringen.