Interview mit

Thomas Meyer zu Drewer

Private Altersvorsorge und Vermögensaufbau sind über klassische Formen wie Sparbuch oder Festgeld in Zeiten niedriger Zinsen faktisch nicht mehr möglich. Welche Alternativen gibt es?

Das Wichtigste vorab: Es bleibt zu erwarten, dass das Niedrigzinsumfeld auch auf absehbare Zeit anhält. Was insbesondere für Langfristanleger ein Problem darstellt. Warum? Die klassischen Sparformen wie Sparbuch, Festgelder oder auch festverzinsliche Wertpapiere hatten einen großen Vorteil: Der Zinseszinseffekt sorgte dafür, dass investiertes Geld automatisch anwuchs. Bei einem Zinssatz von 4 Prozent und einer Einmalanlage von 10.000 Euro ergaben sich nach 30 Jahren vor Steuern rund 32.000 Euro. Legen Sie die gleichen 10.000 Euro heute in eine 30-jährige Bundesanleihe an, so bekommen Sie nach 30 Jahren vor Steuern allenfalls 13.500 Euro. Die Schlussfolgerung: Der Anleger kommt an einer Anlage in Aktien nicht vorbei. Am besten über börsengehandelte Indexfonds, den sogenannten Exchange Traded Funds oder ETFs.

Was sind ETFs konkret und was ist der Vorteil gegenüber aktiven Fonds?

ETFs sind Investmentfonds, die in der Mehrzahl die Wertentwicklung eines Index abbilden. Nehmen Sie als Beispiel den DAX: Ein ETF auf den DAX wird die Bewegungen des deutschen Aktienindex nachvollziehen. Natürlich abzüglich der Kosten für die Verwaltung, also die Produktion des DAX-ETFs. Und diese Kosten sind gering. Geringer als bei aktiven Fonds. Die schon alleine deshalb teurer als ein passiver Fonds oder ETF sein müssen, weil aktives Management Kosten für die Analyse von Märkten bedeutet. Im konkreten Vergleich: DAX ETFs gibt es ab 0,08 Prozent Verwaltungsvergütung pro Jahr. Ein vergleichbarer aktiver Standardfonds auf deutsche Aktien kostet rund 1,50 Prozent pro Jahr. Und um diese 1,50 Prozent muss der aktive Fondsmanager durch eine kluge Auswahl von Einzeltiteln im Fonds besser sein, um alleine den Vergleichsmaßstab zu erreichen. Was auf lange Frist kaum einem aktiven Fondsmanager - und das ist hierbei wesentlich - konsistent gelingt.

Was sind die Folgen für den Anleger?

Wenn ich es auf eine sehr einfache Formel bringen sollte: Jeder nicht ausgegebene Euro kommt der Wertentwicklung des eigenen Portfolios zugute!

ETF Sparpläne werden immer beliebter. Können Sie mir in wenigen Worten diese Form der Altersvorsorge erklären?

Als Anleger investieren Sie monatlich, zweimonatlich oder auch in einem anderen Rhythmus einen bestimmten Betrag in ein oder auch mehrere ETFs. Der Vorteil, außer dem zuvor beschriebenen Vorzug niedriger Kosten: Über lange Zeiträume ergibt sich ein Durchschnittskosteneffekt. Plakativ gesprochen ist es so, als ob Sie immer für 20 Euro tanken. Mal bekommen Sie mehr Benzin, mal weniger. Im Mittel haben Sie einen günstigen Preis bezahlt und müssen nicht jedes Mal überlegen, ob tanken jetzt gerade günstig ist oder nicht. Zudem sind Sparpläne sehr flexibel. Sie können die Sparrate erhöhen, aussetzen oder auch jederzeit Geld entnehmen. Was Sie natürlich im Hinblick auf Ihr langfristiges Ziel, Altersvorsorge, möglichst nicht allzu oft machen sollten. Die beiden Erfolgsgeheimnisse sind nämlich: Langfristig und diszipliniert Ihre Sparpläne bedienen.

Und wenn ich als Sparer nicht in Raten Vermögen aufbauen, sondern einen größeren Geldbetrag breit gestreut anlegen möchte?

Die Antwort hängt natürlich ein wenig von der Höhe der anzulegenden Summe und den Erwerbskosten ab. Dabei kosten ETFs in der Regel so viel wie der Erwerb einer Aktie. Ist die Summe sehr groß, empfiehlt sich die Streckung der Investition über einige Tage oder auch zwei oder drei Wochen. In jedem Fall bieten sich aber ETFs an. Denn einmal mehr gilt: Kosten, die im Laufe der Anlagedauer nicht entstehen, kommen dem persönlichen Anlageziel zugute. Hinzu gibt es ETFs auch als Anlagelösung, die breit gestreut in Aktien, Anleihen und Rohstoffe investieren - wie beispielweise unser Vermögensstrategie ETF. Ziel ist es hier, durch eine breite Streuung über verschiedene Anlageklassen, geographische Regionen, Branchen und Währungen, eine Wertsteigerung zu erreichen, was uns auch seit Auflage im April 2016 sehr gut gelingt. Privatanleger, die somit Zeit und Aufwand reduzieren möchten und die Bausteine ihres Portfolios nicht selbst zusammenstellen wollen, kann diese Anlagelösung eine ausgezeichnete Anlageform sein.

Gehen wir davon aus, Sie haben mich von der Altersvorsorge mit ETFs überzeugt. Wie und wo kann ich als Laie abschließend einen ETF oder einen damit verbundenen Sparplan kaufen?

ETFs und ETF Sparpläne werden vorwiegend von Direktbanken angeboten. Aber auch immer mehr Filialbanken offerieren diese preisgünstige Möglichkeit des Vermögensaufbaus. Anleger, die sich für diese Art der Altersvorsorge und Vermögensaufbau interessieren können sich aber auch jederzeit an uns wenden oder schauen einfach mal vorbei auf www.comstage.de.

