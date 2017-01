Vermögensaufbau leicht gemacht - Altersvorsorge mit ETFs

Da die gesetzlichen Rentenzahlungen allein sehr wahrscheinlich nicht ausreichen werden, um den gewohnten Lebensstandard der meisten Bürger in Deutschland aufrechtzuerhalten, wird eine Mischung aus gesetzlicher, betrieblicher und privater Altersvorsorge immer wichtiger, um eine angemessene Absicherung im Alter zu gewährleisten. Denn wer seinen Ruhestand genießen will, muss private Initiative ergreifen und sich ein zusätzliches Standbein der Vorsorge aufbauen.

In Zeiten der Nullzinsstrategie der Notenbanken ist das allerdings nicht so einfach. So reicht ein Vermögensaufbau in Form von Sparbuch, Tages- und Festgeld in der Regel nicht aus, denn aktuell erhält man wenn überhaupt gerade mal etwas mehr als 0 Prozent Zinsen. Doch nicht zu »sparen«, kann auch keine Alternative sein, denn beim Sparen geht es vor allem darum, für bestimmte Dinge oder Lebensumstände vorzusorgen.

Doch was kann man tun, um den niedrigen Zinsen zu entgehen? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach: Prüfen Sie Alternativen! Denn wer bereit ist, etwas höhere Risiken in Kauf zu nehmen, dem bieten sich interessante Anlagemöglichkeiten jenseits von Sparbuch, Bundesanleihe & Co. Doch eines sollte dabei jeder bedenken: Es ist unmöglich, Erträge beispielsweise aus einem Wertpapierdepot vorherzusagen. Renditen sind bei der Geldanlage allenfalls zu erwarten, aber niemals garantiert.

Geldanlage ist niemals komplett risikolos. Wer Kapital vermehren will, muss gewisse Schwankungen in Kauf nehmen.

Um die Risiken bei der Geldanlage aber so gering wie möglich zu halten, gilt es einige Regeln zu beachten. Kurz zusammengefasst lautet die Devise: »Mischen, streuen, flexibel bleiben und auf die Kosten achten«. Denn nur so lässt sich über die Anlagedauer hinweg ein Vermögen aufbauen, das bei Bedarf dem Vorsorgezweck entsprechend eingesetzt werden kann.