Transparent investieren

Asset-Allokation ist ein dynamischer Prozess und verursacht entsprechend auch Arbeitsaufwand und Kosten. Diese beiden Komponenten gilt es für Privatanleger bei jeder Anlage so gering wie möglich zu halten.

Zeit- und Arbeitsaufwand

Es ist schwer genug sich als Privatinvestor überhaupt für eine ausgewogene Asset-Allokation zu entscheiden. Zudem ist der Prozess der Rebalancierung auch mit viel Zeit- und Arbeitsaufwand verbunden. Je strenger man seine Rebalancierungsregeln gestaltet und je höher die Frequenz der Umschichtungen ist, desto mehr Zeit muss ein Privatanleger investieren.

Kosten und Gebühren

Ein weiterer wesentlicher Faktor, der beim Vermögensaufbau eine Rolle spielt, sind anfallende Kosten und Gebühren. So fallen bei jeder Investition oder Umschichtung beispielsweise Gebühren der depotführenden Stelle und andere Handelsgebühren an. Diese sind zwar über die letzten Jahre kräftig gefallen, allerdings können sie sich bei häufigen Umschichtungen schnell akkumulieren.

Steuern

Auch der Aspekt Steuern sollte von Privatanlegern nicht außer Acht gelassen werden. Denn die Rebalancierung hat nicht nur Vor-, sondern auch Nachteile, die von verschiedenen Faktoren abhängen, die teilweise auch von Investor zu Investor unterschiedlich sind. Werden beispielsweise Anlagen verkauft, die vorher einen Gewinn erzielt haben, muss dieser gegebenenfalls sofort versteuert werden. Dies würde wiederum den investierten Gesamtbetrag verringern und könnte somit zu einer insgesamt niedrigeren Gesamtrendite führen, da die dann erwirtschaftete Rendite auf einen geringeren Betrag anfällt.

Gerade aufgrund der beschriebenen Faktoren ist die Multi-Asset-Fonds-Lösung bei Privatanlegern in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. Dies belegt eine aktuelle Statistik des BVI vom 9. März 2016 (Quelle: www.bvi.de). Hier verzeichneten Mischfonds (bzw. Multi-Asset-Fonds) ein Plus von über 64 Prozent in den vergangenen drei Jahren (Zeitraum: Januar 2013 bis Januar 2016). Im gleichen Zeitraum ist im Vergleich dazu die Summe an reinen Aktienfonds lediglich um 25 Prozent und die Gesamtsumme an Publikumsfonds um 27 Prozent gestiegen.

Privatinvestoren sollten allerdings die Vorteile eines professionellen Managements, die sich in Steuervorteilen, geringeren Handelsgebühren und weniger Zeitaufwand widerspiegeln, auch den Kosten eines professionellen Managements gegenüberstellen. Denn auch dieses ist nicht kostenlos:

An dieser Stelle kommt der berühmte Vergleich von klassischen Investmentfonds und ETFs ins Spiel. Denn auch bei der Multi-Asset-Fonds-Lösung in Form von ETFs kann durch den Verzicht auf ein kostspieliges aktives Fondsmanagement eine deutlich günstigere Gebührenstruktur als bei klassischen Investmentfonds erzielt werden.