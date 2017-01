Fonds kaufen bei finvesto

Fondskauf und Konditionen

Kunden von finvesto beziehen und veräußern die Investmentfonds nicht über die Börse, sondern direkt über die jeweilige Kapitalverwaltungsgesellschaft. Dabei haben Kunden den großen Vorteil, dass beim Fondshandel keine Ordergebühren (Börsenplatzabhängig), Minimum Fees (z. B. Die Order kostet 0,25 % des Volumens, mindestens jedoch 9,90 Euro) oder Maklercourtage (Vermittlungsgebühr, abhängig von Volumen und Wertpapier) anfallen, wie es beispielsweise bei Käufen an der Börse der Fall ist.

Beim Kauf von Investmentfonds im finvesto Depot fällt eine Vertriebsprovision an. Diese entspricht höchstens dem maximal gültigen Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds gemäß Verkaufsprospekt. Allerdings profitieren Kunden der finvesto von einem dauerhaften Rabatt der Vertriebsprovision in Höhe von 75 %. Vereinfacht gesagt, fällt beim Kauf von Investmentfonds im finvesto Depot nur ein Viertel, d. h. 25 % des regulären Ausgabeaufschlags an.

Aktion

Anlässlich der Neueinführung der Marke finvesto können Sie von einer Sonderaktion profitieren: Kaufen Sie vom 01. Oktober 2016 bis einschließlich 31. März 2017 20 ausgewählte Fonds komplett ohne Ausgabeaufschlag.

Verschaffen Sie sich hier eine Übersicht über die jeweiligen Fonds.

Entnahmeplan bei finvesto

Wenn Sie Ihr Vermögen, beispielsweise Geld aus einer Lebensversicherung, Erbe oder Erspartes, rentabel anlegen und gleichzeitig ein regelmäßiges Zusatzeinkommen erhalten möchten, haben Sie mit einem Entnahmeplan, auch bekannt als Auszahlplan, die Möglichkeit dazu. Wenn Sie sich zum Beispiel bis zur Rente einen bestimmten Betrag angespart haben und monatlich Ihre gesetzliche Rente aufbessern möchten, können Sie sich über einen Entnahmeplan monatlich einen festen Betrag auszahlen lassen.

Wie funktioniert ein Entnahmeplan/Auszahlplan genau?

Ein Entnahmeplan funktioniert entgegengesetzt zu einem Sparplan. Aus dem angesparten Vermögen werden regelmäßig monatliche Teilbeträge zur eigenen Verwendung ausgezahlt. Das noch nicht ausgezahlte Kapital arbeitet währenddessen kontinuierlich im Depot weiter.

Die Auszahlrate kann nach Ihren Wünschen erhöht oder reduziert werden, daher kann ein Auszahlplan jederzeit flexibel auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Auch wenn Sie einmal kurzfristig auf den gesamten Anlagebetrag zugreifen müssen, ist das selbstverständlich ebenfalls möglich.

Dynamische Limits

Mit einer automatisierten Limit-Funktion bietet finvesto sicherheitsorientierten Kunden die Möglichkeit, Marktchancen optimal auszuschöpfen und dabei Verlustrisiken gezielt einzudämmen. Und das bei geringem Zeitaufwand.

Mit einer Limit-Order entscheiden Sie selbst, welche Verluste Sie bereit sind einzugehen, ohne die Märkte ständig beobachten zu müssen. Das Limit (Kauf oder Verkauf) gibt einen Preis vor, der beim Kauf von Fondsanteilen nicht überschritten und beim Verkauf nicht unterschritten werden darf.

Limitaufträge einfach und schnell einrichten

In Ihrem Online-Banking können Sie selbst mit wenigen Klicks festlegen, ab welchem Kursrückgang bzw. -anstieg des jeweiligen Fonds eine automatische Transaktion ausgelöst werden soll. Selbstverständlich können Sie bestehende Limits jederzeit anpassen oder löschen. Folgende Limitaufträge können Sie setzen:

• Dynamisches Stop-Loss-Limit

• Dynamisches Stop-Buy-Limit

• Stop-Loss-Limit

• Stop-Buy-Limit

• Info-Limit