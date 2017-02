Häufig gestellte Fragen zum Sparplan

Muss ich jeden Monat in meinen Fonds-Sparplan einzahlen?

Nein. Die Sparplanrate kann jederzeit kostenlos erhöht, ausgesetzt oder gestoppt werden. Sie entscheiden, ob Sie beispielsweise monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich einzahlen möchten.

Wie hoch muss meine Mindestsparrate sein?

Bei finvesto können Sie bereits ab einer Sparrate von 10 Euro aus einer breiten Auswahl an Fonds und ETFs wählen.

Ist ein Sparplan mit ETFs möglich?

Ja, bei finvesto können Sie bereits ab einer Sparrate von 10 Euro in ETFs investieren. Die beliebtesten sparplanfähigen ETFs der finvesto Kunden finden Sie hier.

Was bedeutet der Cost-Average-Effekt?

Der Durchschnittskosteneffekt (Cost-Average-Effekt) entsteht durch die regelmäßige Einzahlung gleichbleibender Beträge in Investmentfonds. Auf diese Weise passt sich die Anzahl der erworbenen Anteile an die jeweilige Marktbewegung an.

Bei niedrigen Kursen werden mehr Fondsanteile erworben, bei hohen Kursen entsprechend weniger Anteile. Langfristig gesehen sinkt so der durchschnittliche Kaufpreis.

Durch die regelmäßige Einzahlung in einen Sparplan entfällt im Vergleich zur Einmalanlage das Timing-Risiko. Als Timing-Risiko bezeichnet man die Gefahr, den falschen Zeitpunkt für einen Kauf oder Verkauf von Wertpapieren zu wählen und dadurch Verluste zu erleiden oder Chancen zu verpassen.

Was ist ein Auszahlplan / Entnahmeplan?

Mit einem Auszahlplan kann sich jeder Anleger einen monatlich festen Betrag aus seinem Investmentvermögen auszahlen lassen. Das verbleibende Geld im Depot bleibt weiter investiert und kann somit weiterhin Rendite erwirtschaften.

Sie haben die Wahl zwischen zwei Entnahmeplanvarianten:

Auszahlplan mit Kapitalerhalt

Es werden nur die von Ihrem Kapital erwirtschafteten Erträge ausgezahlt.

Auszahlplan mit Kapitalverzehr

Neben den erwirtschafteten Erträgen werden auch Teile Ihres Vermögens ausgezahlt. Weitere Informationen zu Auszahlplänen/Entnahmeplänen finden Sie hier.