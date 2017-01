Den gewünschten Investmentfonds finden

Was sollte bei der Zusammensetzung der Depotstruktur berücksichtigt werden?

Allein im Fondsspektrum von finvesto können Sie aus über 6.800 Fonds und 350 ETFs wählen. Für eine passende Aufteilung Ihres Depots sollten Sie sich vorab eine geeignete Strategie überlegen. Dabei können unter anderem folgende Faktoren eine wichtige Rolle spielen:

• Wie lange planen Sie, Ihr Vermögen in Investmentfonds zu investieren?

• Wie können Sie mit Kursschwankungen umgehen? Wie viel Risiko sind Sie bereit einzugehen?

• Welches Ziel verfolgen Sie: Möchten Sie Ihr Vermögen erhalten oder sind Sie noch dabei Ihr Vermögen aufzubauen?

Eine breite Streuung über verschiedene Anlageklassen, Regionen oder Branchen kann das Investitionsrisiko senken. Warum? Weil jede Anlageklasse unterschiedlich auf Entwicklungen am Finanzmarkt reagiert und so beispielsweise negative Entwicklungen in der einen Anlageklasse im besten Fall durch eine positive Entwicklung in einer anderen Anlageklasse ausgeglichen werden können. Diese Abhängigkeiten nennen Fachleute auch Korrelation.

Das sollten Sie wissen

Im finvesto Depot werden die Aufträge im reinen Ausführungsgeschäft ausgeführt. Das heißt, es werden keine Informationen über Ihre Kenntnisse und Erfahrungen, Ihre Risikobereitschaft etc. von Ihnen eingeholt und keine Angemessenheitsprüfung im Sinne des § 31 Abs. 5 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) durchgeführt. Sie treffen die Anlageentscheidung selbstständig und eigenverantwortlich. Die zur Verfügung gestellten Informationen wie z. B. Charts, Analysen oder Marktkommentare stellen keine Anlageberatung dar, sondern sollen lediglich Ihre selbstständige Anlageentscheidung erleichtern.

In der umfangreichen Fondssuche können Sie die jeweiligen Investmentfonds nach unterschiedlichen Kriterien sortieren:

• Anlageklasse

• Anlageregion

• Anlagebranche

• Wertentwicklung

• Ratings: FWW Fund Stars, Feri-Fondsrating und SRRI

• Risikoklassifizierung des Fonds (sicherheitsorientiert, konservativ, gewinnorientiert, risikobewusst)

• Fondswährung

• etc.

Sie hätten gerne eine Anlageempfehlung?

Die finvesto Anlageberater stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Um Ihnen qualifiziert bei der Zusammensetzung Ihres Depots behilflich zu sein, ist es notwendig, vorab Ihr Risikoprofil, Ihre Anlageziele sowie Ihre Kenntnisse und Erfahrungen zu ermitteln. Auf dieser Basis können unsere Anlageberater dann individuell auf Ihre Ziele und Risikoneigung eingehen. Hier erfahren Sie mehr!

Bei finvesto stehen Ihnen außerdem Fonds- oder ETF-basierte Managed Depots zur Verfügung. Die Zusammensetzung der jeweils fünf Musterportfolios bestimmt die European Bank for Financial Services GmbH (ebase®) als Vermögensverwalter. Die Anlageentscheidungen innerhalb dieser Musterportfolios werden automatisch in allen Kundendepots umgesetzt. Ihre Erfahrung, Risikoneigung und Ihr Anlagehorizont sind von zwingendem Interesse für die ebase als Vermögensverwalter, um Ihnen ein für Sie geeignetes Muster-Fondsportfolio anzubieten. Folgende Varianten einer standardisierten Vermögensverwaltung werden Ihnen geboten:

Standardisierte Vermögensverwaltung mit Investmentfonds im finvesto Managed Depot.

Standardisierte Vermögensverwaltung mit ETFs im fintego Managed Depot.