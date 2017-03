Welche Fondstypen gibt es?

Aktienfonds: … investieren in Aktien, also in Anteilsscheine an Unternehmen. Meist wählen die Verwaltungsgesellschaften für ihre einzelnen Fonds die Wertpapiere nicht nur nach der Anlageklasse, sondern auch nach Regionen und Ländern oder Branchen aus. Die Auswahl der Einzeltitel erfolgt oft nach bestimmten Kriterien wie Geschäftsmodell oder fundamentalen Kriterien (Dividendenrendite, Cashflow, Marktkapitalisierung etc.). Andere Fonds investieren nur in sogenannte Blue Chips (Standardwerte mit hohem Handelsvolumen und höherem Engagement institutioneller Investoren) oder Small Caps (kleine börsennotierte Unternehmen/Nebenwerte).

Dachfonds: … investieren in Anteile anderer Investmentfonds. Es dürfen maximal 20 % des Fondsvermögens in Anteile eines einzelnen Investmentfonds angelegt werden. Die Risikostreuung ist oft größer, ebenso die Kosten, denn diese fallen für die Verwaltung des Dachfonds und für die darin enthaltenen Fonds an.

Geldmarktfonds: … investieren in Geldmarkttitel und liquide Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit. Hierzu zählen Termingelder, Schuldscheindarlehen und Anleihen mit einer Laufzeit von unter 12 Monaten (Quelle: Bundesbank). Geldmarktfonds werden oft von Großinvestoren wie beispielweise Unternehmen genutzt, um kurzfristig ihre Gelder zu "parken".

Mischfonds/Multi Asset Fonds: … sind Investmentfonds, die sowohl in Aktien, Rentenpapiere, Geldmarkttitel, Rohstoffe, Edelmetalle als auch in Immobiliensondervermögen angelegt werden. Manche Kapitalanlagegesellschaften legen die prozentuale Aufteilung zwischen den Anlageklassen fest, andere nehmen keine Einschränkung vor.

Rentenfonds: … investieren ausschließlich oder überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere, wie zum Beispiel Pfandbriefe, Kommunalobligationen, Bundeswertpapiere oder risikoreichere Hochzinsanleihen von verschuldeten Staaten oder Unternehmen. Auch hier spezialisieren sich Kapitalanlagegesellschaften oft auf Regionen. Rentenfonds galten lange als sichere Anlage, doch in Zeiten niedriger Zinsen verlieren diese Fonds zunehmend an Attraktivität für viele Anleger.

Offene Immobilienfonds: ... sind Sondervermögen, die nach den Anlagebedingungen das eingelegte Geld in Immobilien anlegen. Offene Immobilienfonds investieren deshalb in Wohn- und Gewerbeimmobilien, die sie dann verwalten. Rendite wird durch die Einnahmen aus der Vermietung oder dem Verkauf der Objekte erzielt. Diese Fonds können eine Alternative für Anleger sein, die in Immobilien investieren möchten, ohne selbst ein Objekt zu kaufen.

Ausschüttende oder thesaurierende Fonds

Bei thesaurierenden Investmentfonds werden die erwirtschafteten Erträge (z. B. Dividenden, Zinsen) in den Fonds reinvestiert, sodass der Wert der Fondsanteile/Anteilsbruchteile steigt. Dabei fallen keine zusätzlichen Kosten für Anleger an.

Besonderheiten bei ausländischen thesaurierenden Fonds: Jährliche laufende Erträge unterliegen bei der inländischen Zahlstelle zunächst nicht der Kapitalertragsteuer. Der Anleger ist verpflichtet, die laufenden Erträge aus ausländischen thesaurierenden Fonds in seiner jährlichen Einkommensteuer-Veranlagung anzugeben und zu versteuern.

Zum Veräußerungszeitpunkt der Fondsanteile muss die inländische Zahlstelle, die über die Haltedauer der aufgelaufenen Kapitalerträge (kumulierte besitzzeitanteilige ausschüttungsgleiche Erträge), mit Kapitalertragssteuern belegen. Wurden die Erträge jedes Jahr über die Einkommensteuer-Veranlagung korrekt versteuert, können die kumulierten besitzzeitanteiligen ausschüttungsgleichen Erträge im Jahr der Veräußerung von den Kapitalerträgen abgezogen werden.

Ausschüttende Investmentfonds zahlen die erwirtschafteten Erträge in Form einer Ausschüttung an den Anleger aus. Das kann für den Anleger eine Art Dividende darstellen, die für regelmäßige Erträge sorgt.