Während der traditionellen Militärparade zum französischen Nationalfeiertag feierten Emmanuel Macron und Donald Trump am 14. Juli auf den Champs-Élysées die französisch-amerikanische Freundschaft. Die Parade in der Stadt des Lichts drängte jedoch ein weit wichtigeres Ereignis in den Hintergrund, das zeitgleich auf der anderen Seite des Globus stattfand. Im smogverhangenen Peking nahm der chinesische Präsident Xi Jinping an der National Financial Work Conference teil, einer nichtöffentlichen Konferenz, die alle fünf Jahre die Richtung für die Finanzreformen Chinas vorgibt.

In der chinesischen Hauptstadt stand weder der farbenprächtige gallische Hahn noch der stolze amerikanische Weißkopfseeadler im Mittelpunkt, sondern die Bedrohung durch ein anderes Wesen: das graue Nashorn.

Nur wenige Tiere spielen in der Finanzmythologie eine Rolle. Die bekanntesten sind der Bulle und der Bär, die Aufwärts- und Abwärtstendenzen am Markt symbolisieren. Dank des weltweiten Aufschwungs von Startups ist in letzter Zeit auch das Einhorn recht populär geworden. Vor einigen Jahren fand zudem der schwarze Schwan Eingang ins mythologische Bestiarium. Dieses Fabelwesen wurde durch Nassim Nicholas Taleb in seinem Bestseller "Der schwarze Schwan: Die Macht höchst unwahrscheinlicher Ereignisse"1 popularisiert, das nur wenige Monate vor Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 2007 erschien. Nach Talebs Definition ist ein schwarzer Schwan ein seltenes und unvorhersehbares Ereignis, das für alle Beobachter völlig überraschend eintritt.

Im Gegensatz zu Ereignissen vom Typ "schwarzer Schwan", die unerwartet eintreten, ist ein graues Nashorn ein höchst wahrscheinliches Ereignis mit enormer Wirkung, dessen Gefahrenpotenzial dennoch vernachlässigt wird, also eine Mischung aus der englischen Metapher des "Elefanten im Raum" (einem offensichtlichen Problem, das niemand angehen will) und dem unwahrscheinlichen und unvorhersehbaren schwarzen Schwan. "Graue Nashörner sind keine zufälligen Überraschungen, sondern treten nach einer Reihe von Warnhinweisen und sichtbaren Anzeichen auf2, schreibt Michele Wucker, Autorin des Buches "The Gray Rhino: How to Recognize and Act on the Obvious Dangers we Ignore"3.Nashörner sind in China seit Langem ausgestorben4. Warum erweckt sie der chinesische Präsident also wieder zum Leben?

Die globale Finanzkrise und die anschließende große Rezession haben die Weltwirtschaft völlig neu gestaltet. In China haben diese Ereignisse zu dramatischen Veränderungen der Wirtschaftsleistung geführt. Zwischen 2007 und 2016 hat sich das Wachstum des BIP von 14,2% auf 6,7% halbiert. Die Verschuldung5 schnellte von rund 150% des BIP auf einen Rekordwert von 257%, in erster Linie wegen des wachsenden Verschuldungsgrads der Unternehmen des Nicht-Finanzsektors, der seit der Krise mit Überkapazitäten zu kämpfen hat. Zudem nimmt die Zahl der notleidenden Kredite zu, auch wenn die offiziellen Daten diesen Trend nicht widerspiegeln. Die Schuldendienstquote (der prozentuale Anteil der Zins- und Refinanzierungskosten an den Einnahmen) kletterte im selben Zeitraum von 13,4% auf über 20%. Die Devisenreserven der People’s Bank of China (PBoC) - die vor der Finanzkrise analog zum massiven Zufluss von Finanzkapital nach China stetig stiegen - sind dagegen dramatisch gefallen. Der Kapitalabfluss verringerte sich letztes Jahr nur deshalb, weil er von der chinesischen Regierung eingeschränkt wurde. Der Renminbi, der vor der Krise allmählich an Wert gewonnen hatte, steht jetzt unter Abwertungsdruck. Die Immobilienpreise steigen rasant und Eigenheime werden zunehmend mit Schulden finanziert. Das chinesische System der Schattenbanken und die wachsende Verbreitung von Vermögensverwaltungsprodukten - die der Finanzierung verschiedener außerbilanzieller Anlagen dienen - machen eine Überwachung von Finanzrisiken schwierig, wenn nicht gar unmöglich.

Aufgrund der wachsenden Ungleichgewichte haben sich die chinesischen Fundamentaldaten in den letzten zehn Jahren rapide verschlechtert. Dies zeigt sich in der Binnenwirtschaft (starke Verschuldung und hohe Immobilienpreise) ebenso wie auf internationaler Ebene (Rückgang der Devisenreserven, Abwertungsdruck auf den Renminbi und Kapitalabflüsse). Nach der Terminologie von Michele Wucker handelt es sich dabei um eine "Reihe sichtbarer Anzeichen", die an der erwähnten dramatischen Veränderung der chinesischen Wirtschaftsleistung deutlich werden. Als erstes "Warnsignal" löste die Abwertung des Yuan und der damit verbundene Kursrutsch an den Börsen in China im Januar 2016 einen 15%-igen Rückgang des S&P 500 aus - der sprichwörtliche Kanarienvogel im Kohlebergwerk. Das offizielle Eingeständnis von Präsident Xi Jinping, dass der Finanzsektor systemischen Risiken ausgesetzt ist und einer besseren Aufsicht und Regulierung bedarf, entspricht genau der Definition eines grauen Nashorns im Sinne von Michele Wucker.

Nähert sich ein solches Ungetüm, sollten sich die politischen Entscheidungsträger auf das Schlimmste vorbereiten und gleichzeitig versuchen, das Phänomen abzuschwächen. Die PBoC hat beispielsweise zu diesem Zweck die kurzfristigen Zinsen angehoben. Zu einem gewissen Grad scheint diese Maßnahme erfolgreich gewesen zu sein, da die Verschuldung der Unternehmen des Nicht-Finanzsektors im Verhältnis zum BIP in den letzten vier Quartalen stabil geblieben ist, nachdem sie in den Vorjahren drastisch gestiegen war.

Die National Financial Work Conference endete mit der Schaffung eines Entscheidungsgremiums, das befugt ist, bei drohender Gefahr rasch und entschlossen zu handeln und das bestehende Regelwerk zu vereinheitlichen. Die PBoC, die China Securities Regulatory Commission (CSRC), die China Bank Regulatory Commission (CBRC) und die China Insurance Regulatory Commission (CIRC) sollen zu einer Behörde zusammengelegt werden. Mit diesem neuen Organ, dem direkt vom Staatsrat beaufsichtigten State Council Financial Stability Development Committee, will das Land ein vereinfachtes Instrument zur Überwachung des systemischen Risikos schaffen. In diesem Zusammenhang erhält die Zentralbank weitere Befugnisse. Welche Arbeitsweise die neue Behörde anstrebt und wer sie leiten wird, wurde noch nicht bekannt gegeben. Der derzeitige Gouverneur der PBoC, Zhou Xiaochuan, wird voraussichtlich in einigen Monaten in den Ruhestand treten. Der neue Leiter der PBoC dürfte sich vor allem auf die Finanzstabilität konzentrieren. Die Kommunistische Partei Chinas wird bei ihrem 19. Parteitag im Herbst dieses Jahres die strategische Richtung vorgeben, die China in den nächsten fünf Jahren einschlagen wird. Eines der Ziele wird dabei selbstverständlich die Finanzstabilität sein.

Es bleibt zu hoffen, dass China eine Bedrohung durch "graue Nashörner" in naher Zukunft erspart bleibt. Die Regierung ist sich der Gefahr jedenfalls bewusst und trifft derzeit konkrete Abwehrmaßnahmen. Wir werden unterdessen die Ereignisse weiter sorgfältig beobachten und stützen uns dabei sowohl auf sichtbare Anzeichen als auch auf Warnsignale.

Yves Longchamps, Head of Research bei ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG

5 Verschuldung des Nicht-Finanzsektors (Privathaushalte, Unternehmen aus dem Nicht-Finanzbereich und Regierung).

