Interview: Optimal anlegen im gegenwärtigen Marktumfeld

Die Konjunkturerholung stabilisiert sich, trotz niedriger Wachstumsraten, und die Inflation verlangsamt sich. Können wir für das letzte Quartal des Jahres optimistisch sein?

Thomas Herbert: Die jüngsten Konjunkturindikatoren liefern weiterhin einen positiven Hintergrund für die wichtigsten Wirtschaftsregionen. In der Eurozone deuten die Frühindikatoren auf ein robustes Wachstum hin. In den USA werden sich Hurrikan Harvey und Hurrikan Irma gewiss negativ auf die Aktivität im 3. Quartal auswirken, aber die konjunkturelle Entwicklung insgesamt werden sie kaum verändern. Für Japan und China gilt eine ähnliche Einschätzung. Vor diesem Hintergrund gibt es gute Gründe für die Annahme, dass das Jahresende gut ausfallen wird.

Dennoch sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass die Zentralbanken in Europa und den USA kurz davorstehen, ihre geldpolitischen Anreize zu reduzieren. Ob die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte nach Jahren der lockeren Geldpolitik mit dieser neuen Realität umgehen können, bleibt offen. Und schließlich ist die von Nordkorea ausgehende Bedrohung ein Risiko mit geringer Eintrittswahrscheinlichkeit, aber potenziell großen Auswirkungen, das sorgfältig im Auge behalten werden muss. Wir sehen also gute Gründe, optimistisch, aber nicht leichtsinnig zu sein.

Welche Anlageklassen bevorzugen Sie im aktuellen Szenario?

Thomas Herbert: Zurzeit geben wir ganz klar den Risikoprämien auf Aktien und Unternehmensanleihen den Vorzug gegenüber dem Zinsrisiko. Jedoch ist es, wie bereits zuvor erwähnt, überhaupt kein guter Zeitpunkt, um unvorsichtig zu sein. Vor diesem Hintergrund würden wir Liquidität und Diversifizierung der Liste bevorzugter "Anlagen" in unserem Portfolio hinzufügen. Daher gehen wir einen Teil unseres Engagements in den liquidesten Futures sowie in gewissem Umfang auch in ETFs ein. Dies versetzt uns in die Lage, unser gesamtes Kredit- und Aktienengagement sehr schnell in beide Richtungen anzupassen, wenn dies nötig ist. Wir erreichen ein gutes Maß an Diversifizierung durch die Streuung unseres geographischen Exposures, aber auch durch die Aufnahme von Anlagen wie Gold oder Positionen in bestimmten Währungen ins Portfolio. Unter regionalen Gesichtspunkten bilden für uns auf USD lautende Anleihen einen Schwerpunkt, aber wir bevorzugen Aktien aus Europa und Asien. Im Hinblick auf Währungen sind wir zurzeit "heimatverbunden", bevorzugen also den EUR gegenüber den meisten anderen Währungen. Dementsprechend sind unsere Positionen in USD, CHF oder JPY vorerst größtenteils abgesichert.

Welche sind Ihre bevorzugten Aktienmärkte oder -sektoren?

Thomas Herbert: Aus regionaler Sicht finden wir derzeit die höchsten Gewinn- und Umsatzwachstumsraten an den europäischen und asiatischen Aktienmärkten. Und da die Bewertungen dieser Märkte bei weitem nicht so überzogen sind wie die ihrer US-Pendants, ziehen wir weiterhin Aktienanlagen in diesen Regionen Anlagen in den USA vor. Angesichts der Stärke des Euro seit Jahresbeginn stehen europäische Unternehmen, vor allem exportorientierte, unter einem gewissen Druck. Aber bei den aktuellen Niveaus halten wir dies immer noch für tragbar und möchten die jüngsten Trends bei den Währungsbewegungen für taktische Anpassungen unseres regionalen Exposures nutzen, um aus der Marktvolatilität einen Wertzuwachs zu erzielen.

Aus sektoraler Sicht ist die Situation komplizierter. Das Anlageuniversum ist in ein wachstumsorientiertes Growth-Segment und ein wertorientiertes Value-Segment geteilt, selbst innerhalb bestimmter Branchen. Die derzeitige "Mutter aller Wachstumstitel" ist die sogenannte FANG-Gruppe, also Facebook, Amazon, Netflix und Google (jetzt Alphabet), die einige der größten US-Technologieunternehmen repräsentiert. Wachstumswerte spiegeln in der Regel hohe Erwartungen im Hinblick auf zukünftige Wachstumsraten wider und sind für gewöhnlich deutlich höher bewertet als der Rest des Marktes. Wenn wir die relative Performance von Wachstums- und Substanzwerten vergleichen, stellen wir zurzeit Übertreibungen fest, wie wir sie zuletzt im Endstadium der Dotcom-Blase Ende der 1990er Jahre gesehen haben. In diesen Zeiten halten wir es für das Beste, über ein gut ausgewogenes Portfolio zu verfügen und eine gesunde Trennung zwischen sich gut entwickelnden Titeln/Sektoren mit hohem Momentum einerseits und niedriger bewerteten Teilen des Marktes andererseits anzustreben.

Und welche Präferenzen haben Sie bei festverzinslichen Wertpapieren?

Thomas Herbert: Ausgehend von unserer fundamentalen Einschätzung und den aktuellen Bewertungen bevorzugen wir weiterhin Unternehmens- gegenüber Staatsanleihen. Dies bringt unsere Präferenz für das Kreditrisiko im Vergleich zum Zinsrisiko zum Ausdruck. Die Zinsen haben bewiesen, dass sie länger, als von den meisten von uns erwartet, hartnäckig niedrig bleiben können. Die Kombination aus solidem Wirtschaftswachstum und verringerten Zentralbankanreizen dürfte aber den Weg für zumindest etwas höhere Renditen in Europa und den USA frei machen. Es erscheint uns daher sinnvoll, das Zinsrisiko unseres Portfolios vorerst abzusichern und uns auf die Kreditrisikoprämien zu fokussieren.

Im Hinblick auf Sektoren vermeiden wir nach Möglichkeit Engagements in Einzelhandels-, Automobil- und Pharmaunternehmen mit Schwerpunkt in Generika. Die Bewertungen sind hoch und spiegeln unserer Ansicht nach zurzeit einfach nicht die langfristigen Risiken dieser Sektoren wider. Dagegen sind wir weiterhin positiv gestimmt für hochverzinsliche US-Anleihen mit kurzer Laufzeit und attraktiven Kupons sowie traditionelle Bankkapitalprodukte. Diese Anleihen bieten nach wie vor ordentliche Renditen bei begrenztem Zinsrisiko.

Was Währungen betrifft, bevorzugen wir weiterhin die höheren Renditen am US-Markt. Die Absicherung der Währungskomponente unseres USD-Anleihenportfolios ist allerdings teuer geworden, sodass wir den Schwerpunkt auf längere Laufzeiten bei auf USD lautenden Unternehmensanleihen setzen. Dollar-Anleihen mit kürzeren Laufzeiten werden weitestgehend durch Neuemissionen aus dem Bereich auf EUR lautender Unternehmensanleihen ersetzt.

Bildquelle: Ethenea, Ethenea, Ethenea