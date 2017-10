Die Grenzen des „Sweet Spot“

Das makroökonomische Szenario hat sich den Sommer über kaum verändert. Die Konjunkturdaten deuten auf anhaltendes Wachstum hin, was durch das hohe Anlegervertrauen und das sehr niedrige Niveau des VIX Index gestützt wird, der auch als Angstindex bezeichnet wird. Dies ist in der Tat ein "Sweet Spot", ein optimaler Punkt.

Wir möchten nachfolgend unseren konstruktiven Ausblick bekräftigen und uns auf die fünf Risiken konzentrieren, die das Gesamtbild jederzeit drastisch verändern könnten.

In Abbildung 11 deuten alle Frühindikatoren der Wirtschaftsaktivität in den vier größten Wirtschaftsräumen - auf die rund 57% des weltweiten BIP entfallen - auf ein anhaltendes Wachstum hin2. Unserer Abbildung zufolge wird die Eurozone auf absehbare Zeit die beste Performance erzielen, gefolgt von Japan, den USA und schließlich China. Diese Reihenfolge mag überraschen angesichts der Tatsache, dass das Wachstum der Eurozone nur ein Drittel des chinesischen beträgt. Das stimmt zwar, aber das für uns entscheidende Kriterium in diesem Zusammenhang ist, dass diese beiden Wirtschaftsräume sehr unterschiedliche Wachstumspotenziale besitzen. Mit anderen Worten, das Wachstum in der Eurozone ist stärker als normalerweise anzunehmen und beschleunigt sich, während das chinesische Wachstum nahezu, aber nicht ganz, seinem Potenzial entspricht und stabil ist. Dies deutet auf eine langsame Abschwächung der chinesischen Konjunktur hin, also eine weiche Landung. Dies steht im Gegensatz zu Anfang 2016, als eine harte Landung zu erwarten war und eine signifikante und weltweite Aktienmarktkorrektur folgte.

Die Verbraucherpreisinflation hat sich weltweit stabilisiert und ist, gemessen am Kernpreisindex, der die beiden volatilen Komponenten Lebensmittel und Energie nicht enthält, in einigen Ländern etwas gestiegen. Das Deflationsrisiko ist somit verschwunden und auch die Inflation ist nicht zurückgekehrt, wie sich aus Abbildung 2 ablesen lässt. Die makroökonomischen Rahmenbedingungen sind günstig für eine geldpolitische Normalisierung.

Wir rechnen damit, dass sich in diesem Monat sowohl die US-Notenbank als auch die Europäische Zentralbank (EZB) zu ihrer genauen Position in Bezug auf diese Themen äußern werden.

Die Fed dürfte bekanntgeben, wann sie mit der Verkürzung ihrer Bilanz beginnen wird3, und von der EZB erwarten wir eine Ankündigung darüber, wie sie den Umfang ihres Wertpapierkaufprogramms, des europäischen QE, verringern will4. Ausgehend von den letzten Protokollen dieser beiden Zentralbanken sind wir zuversichtlich, dass die bevorstehende geldpolitische Normalisierung sehr allmählich erfolgen wird und nicht zu einem ungeordneten Anstieg der langfristigen Zinsen führen sollte, auch wenn realistischerweise ein gewisses Anziehen zu erwarten ist.

Und schließlich sind die Arbeitslosenquoten in allen von uns beobachteten kapitalistischen Volkswirtschaften rückläufig. Angesichts der flachen hellorangenen Linie in Abbildung 3, die für das kommunistische China steht, fragen wir uns, was dies zu bedeuten hat. In Japan und den USA sind die Arbeitslosenquoten praktisch auf ihrem niedrigsten Stand in diesem Jahrhundert, was die Frage aufwirft, in welchem Stadium sich der Konjunkturzyklus befindet. Wir haben diese Frage vor einigen Monaten beantwortet und dargelegt, dass sich die US-Wirtschaft in einem späten Stadium ihres Konjunkturzyklus befindet5, aber dass es für Besorgnisse noch zu früh ist. Alles in allem deuten die jüngsten Konjunkturdaten darauf hin, dass die Weltwirtschaft den bereits erwähnten "Sweet Spot" erreicht hat und dass es derzeit keine Anzeichen für ein schnelles Ende dieser Phase gibt. Auch wenn wir uns über diese Situation freuen, wird sie leider irgendwann zu Ende gehen, und darauf müssen wir uns vorbereiten. Wir beobachten fünf Indikatoren sehr sorgfältig. Den Ergebnissen unserer Analyse zufolge könnte eine Verschlechterung eines dieser Indikatoren den Konjunkturausblick und damit das Anlageumfeld drastisch verändern.

Erstens würden enttäuschende Frühindikatoren das Stadium des Konjunkturzyklus in Frage stellen. In den USA würde es möglicherweise einen Anstieg der Arbeitslosigkeit und einen Rückgang des Konsums, der die Erholung antreibt, bedeuten. In Europa könnte es schlechte Erinnerungen zurückbringen, zum Beispiel die Fragen, welche Art von Fiskalpolitik hoch verschuldete europäische Länder anstreben können und was die EZB zusätzlich tun könnte. In China könnten Spekulationen über eine harte Landung und einen groß angelegten Verschuldungsabbau erneut das Anlegervertrauen erschüttern.

Zweitens würde ein anhaltender Anstieg der Verbraucherpreisinflation über die von den Zentralbanken festgelegten Zielniveaus hinaus diese dazu zwingen, rasch zu reagieren und die Zinsen schneller anzuheben als zurzeit erwartet. Angesichts des beispiellosen Ausmaßes der weltweiten Verschuldung würden Haushalte, Unternehmen und Staaten unweigerlich unter Druck geraten. Zudem würde dies automatisch zu einer erheblichen Korrektur an den Anleihe- und Aktienmärkten führen.

Drittens würde eine Verschiebung der Renditekurve nach oben aus anderen Gründen als der Inflation - zum Beispiel eine zu schnelle Normalisierung der Geldpolitik, ein nachlassendes Vertrauen in die Zentralbanken, eine heftige Währungsabwertung, ein politischer (siehe USA und ihr Präsident) oder geopolitischer Schock - zu einer ähnlichen Situation wie der im vorhergehenden Absatz beschriebenen führen.

Viertens hat eine Verschlechterung des chinesischen Kreditzyklus das Potenzial, erhebliche negative Auswirkungen auf das gesamte Finanzsystem herbeizuführen6. Die Immobilienpreise würden zurückgehen, hoch verschuldete Unternehmen außerhalb des Finanzsektors würden zum Verschuldungsabbau gezwungen werden und die Währung würde unter Druck geraten. Es würden die Schwächen im traditionellen Bankensystem und im nicht-traditionellen Schattenbankensystem ins Licht gerückt werden. Und selbstverständlich würden die Weltwirtschaft und die globalen Finanzmärkte in Mitleidenschaft gezogen werden.

Letztendlich würde eine weitere Verschlechterung des Kreditimpulses, also der Wachstumsrate der Neukredite, das Ende des bereits schwachen Investitionszyklus signalisieren. In Europa und den USA ist der Impuls bereits im negativen Bereich, aber die Investitionen behaupten sich gut. Eine weitere Verschlechterung würde sicherlich den erwarteten Beginn der nächsten Rezession näher bringen - ein Ergebnis, das ebenfalls nicht positiv aufgenommen werden würde. Abgesehen von vereinzelten Eintrübungen lassen die jüngsten Konjunkturdaten weiterhin einen recht günstigen Konjunkturausblick erwarten. Diese Situation ist zweifellos ein "Sweet Spot", aber die fünf erwähnten Risiken könnten ihr früher als erwartet ein Ende bereiten. Wir verfolgen die Daten zu diesen Risiken täglich.

Yves Longchamps, Head of Research bei ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG

In diesem Video fasst Yves Longchamps, Head of Research bei ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG, die wichtigsten Punkte zu den Grenzen des "Sweet Spot" zusammen.

