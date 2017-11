Unternehmensprofil

Ein starker und unabhängiger Partner.

Constantia Divitiarum: Die Verwaltung und Bewahrung des uns anvertrauten Fondsvermögens sind der Kern unseres Handels.

Die ETHENEA Independent Investors S.A. ist eine bankenunabhängige Kapitalanlagegesellschaft mit Hauptsitz in Luxemburg und Tochtergesellschaften in Deutschland, Frankreich, Italien und der Schweiz sowie einer Repräsentanz in Österreich.

Wir handeln transparent.

Maßgeblich für die Wertentwicklung der Ethna Funds ist, neben dem Timing, die richtige Gewichtung der Anlageklassen in jeder Marktlage, welche ständig überprüft und gegebenenfalls angepasst wird.

Durch eine ausgewogene Investitionsstrategie mit einer breiten Diversifikation des Portfolios in unterschiedliche Branchen und Anlageklassen vermeiden wir unnötige Risiken.

Die reine Volatilität einer Anlage bringt dem Investor keine zusätzliche Rendite, sondern nur mehr Unsicherheit. Deshalb zielen die Ethna Funds auf eine niedrige Volatilität.

Die von unserem Portfolio Management getroffenen Anlageentscheidungen folgen einem systematischen Investmentprozess. Für die Gewichtung der Anlageklassen sowie die anschließende Auswahl der einzelnen Positionen gelten objektive Kriterien, die stets nachvollziehbar und im Sinne unserer Anleger sind.

Wir übernehmen Verantwortung.

Jede unserer Anlageentscheidungen ist geprägt von einem hohen Risikobewusstsein und dem Ziel, die uns anvertrauten Vermögenswerte zu erhalten und darüber hinaus langfristig stabile Erträge zu erzielen.

Das uns anvertraute Vermögen betrachten wir als Ganzes und behandeln es so, als ob der Anleger uns sein gesamtes liquides Vermögen übertragen hätte. Das höchste Gebot ist immer: Substanz erhalten.

Wir entscheiden unabhängig.

Die Unabhängigkeit von Banken und Finanzinstituten sowie unser fundiertes Know-How bilden die Grundpfeiler unseres täglichen Handelns. Weder die Marktmeinung Dritter noch die Vorgabe einer Benchmark sind für die Zusammensetzung des Fondsportfolios relevant. Maßgeblich für die Anlageentscheidungen sind vielmehr die fortlaufend aktualisierten Marktanalysen und -prognosen unserer Experten. So können neue Informationen und Erkenntnisse zeitnah in die Anlageentscheidungen einfließen. Unsere Entscheidungen treffen wir nach objektiven und nachvollziehbaren Kriterien.

Neben exzellentem Marktkenntnissen weisen wir uns durch ein stabiles Netzwerk namhafter Experten im Fondsbereich aus. Mit unserer Depotbank DZ PRIVATBANK S.A., die im Verbund der Genossenschaftsbanken steht, sind wir ein starkes Bündnis eingegangen. Als Wirtschaftsprüfungsunternehmen begleitet uns KPMG Luxembourg S.à r.l.

Die Werte der Ethna Funds prägen unser Denken: Sorgfalt, Integrität, Weitsicht, Nachhaltigkeit, Verantwortung und Partnerschaft sind für uns der Schlüssel zu langfristigem Erfolg. Weitere Informationen finden Sie unter ethenea.com.

Bildquelle: Ethenea