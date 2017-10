Am Puls der Aktienmärkte

Aus erster Hand

Bei Börse Stuttgart TV erhalten Anleger fundierte Informationen zu aktuellen Trends bei Aktien. Experten der Börse Stuttgart und aus der Finanzbranche geben in Interviews und Marktberichten ihre Einschätzungen zum Marktgeschehen ab.

Wöchentlich gut informiert

Ob Europa, Asien oder die USA - einmal pro Woche informieren die Händler der Baader Bank an der Börse Stuttgart im 4x Report über aktuelle Entwicklungen an den internationalen Finanzmärkten. Anleger erfahren in dem Newsletter Hintergründe zu den Auslandsaktien, die gerade besonders im Fokus stehen.

Schnell zur passenden Aktie

Wer selbst Aktien auswählen möchte, erhält Unterstützung auf der Internetseite der Börse Stuttgart: Ein interaktiver Aktien-Finder erlaubt es, die Papiere nach Kriterien wie Land, Kurs-Gewinn-Verhältnis, Branche und Dividendenrendite einzugrenzen. Das Online-Tool filtert jeweils die entsprechenden Titel heraus - vom Blue Chip bis zum Nebenwert.

