Chancen aktiv nutzen

Wer Wertpapiere kauft und verkauft, kann selbst entscheiden, wo er handelt. Dabei zahlt es sich für Anleger unter dem Strich aus, unterschiedliche Aspekte rund um die Orderausführung im Blick zu haben.

Von Aktien und Anleihen über Fonds bis hin zu Zertifikaten - wer sich mit den verschiedenen Arten von Wertpapieren beschäftigt und sich Wissen über ihre Funktionsweise aneignet, macht viel richtig. Denn bei Wertpapierinvestments haben Anleger besonders vielfältige Möglichkeiten, ihre persönliche Geldanlage erfolgreich selbst in die Hand zu nehmen.

Dabei spielen vor allem die eigene Marktmeinung, die individuelle Renditeerwartung und Risikobereitschaft sowie der zeitliche Anlagehorizont eine wichtige Rolle. Wenn sich der Anleger über diese Punkte im Klaren ist, kann er aus einem breiten Spektrum von Papieren die passenden Produkte auswählen.

Das ist jedoch nur der erste Schritt. Um Anlageziele tatsächlich zu erreichen, ist oft auch aktives Handeln sinnvoll. Denn Wertpapiere, die sich jederzeit flexibel an der Börse kaufen und verkaufen lassen, erlauben ein wirksames Risikomanagement. Außerdem lassen sich auch die Chancen gezielt ausnutzen, die sich durch Bewegungen an den Finanzmärkten bieten. Das gilt insbesondere für eine kurzfristigere Perspektive, aber auch bei einer weiter in die Zukunft gerichteten Anlagestrategie.

Im Wertpapierhandel haben Anleger die Entscheidungshoheit darüber, wo sie ihre Order ausführen lassen möchten. Dabei können sie durch die aktive Auswahl des passenden Handelsplatzes ihre Investments optimieren. Neben dem Transaktionsentgelt spielt die Qualität der An- und Verkaufspreise eine wichtige Rolle: Gerade hier kann sich ein Vergleich unterschiedlicher Handelsplätze auszahlen. Um wie gewünscht auf das Marktgeschehen einzugehen und Investments punktgenau umzusetzen, ist außerdem eine schnelle und verlässliche Orderausführung von zentraler Bedeutung. In diesem Zusammenhang können auch ausgedehnte Handelszeiten, die Verfügbarkeit spezieller Ordertypen oder die persönliche Betreuung von Aufträgen durch Handelsexperten für einen bestimmten Ausführungsplatz sprechen. Hinzu kommt der Aspekt der Sicherheit: Im Fall der Fälle wissen Anleger auch die lückenlose Kontrolle durch eine Handelsüberwachungsstelle zu schätzen.

Um den passenden Handelsplatz auszuwählen, sollten Anleger sich nicht einfach auf ihre Bank verlassen oder lediglich Gebühren vergleichen. Nur wer zusätzlich die aktuellen Ausführungspreise sowie andere Kriterien heranzieht und sich ein umfassendes Bild verschafft, kann sicher sein, dass er sich im Wertpapierhandel letztlich für Qualität entscheidet.

Fragen rund um den Wertpapierhandel? Antworten gibt die Kundenbetreuung der Börse Stuttgart - börsentäglich von 8 bis 20 Uhr.

Telefon: 0800 / 226 88 53 (kostenfrei)

Aus dem Ausland: +49 (0)711 222 985 579

E-Mail: anfrage@boerse-stuttgart.de