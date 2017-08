Orders besser steuern

Die Börse Stuttgart gibt Anlegern neue Möglichkeiten an die Hand, um Handelsstrategien automatisch umzusetzen - durch die Verknüpfung mehrerer Orders und präzise Vorgaben zur Ordergültigkeit.

Kombinierbar mit allen Ordertypen, anwendbar auf alle Anlageklassen: Die Börse Stuttgart hat zwei neue Orderzusätze entwickelt, die Anlegern neue Handlungsoptionen eröffnen. Mit der Next-Order lassen sich bis zu drei Aufträge zu einer Kette verknüpfen. Dabei wird die Folgeorder aktiv, wenn die vorhergehende Order vollständig ausgeführt wurde. Jeder Teil der Orderkette lässt sich unabhängig von Ursprungs- oder Folgeorder ändern. Wird eine Order gelöscht, führt dies zur automatischen Löschung aller nachfolgenden Orders.

Beispielsweise lässt sich mithilfe der Next-Order eine limitierte Kauforder direkt mit einem Verkaufsauftrag für das gleiche Papier und in gleicher Stückzahl kombinieren. Geht der Anleger von steigenden Kursen aus, wählt er dabei ein entsprechend höheres Verkaufslimit. Behält er dann mit seiner Markterwartung Recht, wird sein gesamtes Investment mit dem gewünschten Gewinn automatisch abgewickelt. Wer sich also ein Szenario zurechtlegt und es mit der Next-Order abbildet, braucht sich nicht mehr aktiv um seine Handelsstrategie zu kümmern.

Dieser Aspekt ist bei kurzfristig orientierten Tradern von noch größerer Bedeutung. Sie haben häufig mehrere parallele Handelspositionen und planen in der Regel vorab, wie sie jeweils vorgehen möchten. So lässt sich etwa ein limitierter Kaufauftrag mit einer One Cancels Other Order verknüpfen, durch die sowohl ein Verkaufslimit zur Gewinnmitnahme als auch ein Stop-Loss zur Risikobegrenzung definiert wird. Next-Orders erlauben somit ein automatisiertes Trade-Management für alle Papiere. Der Trader hat seine Positionen besser im Griff und verpasst keine Marktbewegung.

Zeitfenster für Ausführung

Ebenfalls neuartig ist der Orderzusatz für periodische Gültigkeit. Er erlaubt es bis zu drei tägliche Gültigkeitsperioden zu definieren, in denen eine Wertpapierorder zur Ausführung kommen kann. Das ist etwa mit Blick auf die Haupthandelszeiten einer Aktie interessant. Denn in diesem Zeitraum werden die meisten Papiere gehandelt. Dadurch ist die Spanne zwischen Kauf- und Verkaufspreisen relativ gering und die Preisqualität hoch. Will ein Anleger diesem Umstand Rechnung tragen, begrenzt er die Gültigkeit seiner Order auf die Haupthandelszeit - beispielsweise 9 bis 17:30 Uhr für eine deutsche Aktie oder 15:30 bis 22:00 Uhr bei einem US-Titel. Diese Vorgabe gilt dann automatisch an jedem Handelstag, bis die Order ausgeführt wird oder erlischt.

Die periodische Gültigkeit hilft auch Tradern, für die schon kleine Kursausschläge entscheidend sind. Beispielsweise lässt sich eingeben, dass eine Order für ein Hebelprodukt immer von 14:29 bis 14:32 Uhr aus dem Markt genommen wird. Denn um 14:30 Uhr werden in den USA nahezu täglich Wirtschaftsdaten veröffentlicht. Die Pause in der Ordergültigkeit ermöglicht es dem Trader, die Marktreaktion abzuwarten und zu bewerten. Es bleibt auch genügend Zeit, um die Order gegebenenfalls anzupassen oder zu löschen.