Dividenden weltweit

Dividenden in den USA

Nach einem schwachen ersten Quartal 2015 hat die US-Wirtschaft ihren Wachstumskurs wieder fortgesetzt. Die US-Arbeitslosenquote sank im August mit 5,1 Prozent auf den tiefsten Stand seit sieben Jahren und die US-Inflationsrate hat sich im Juni leicht von der Nulllinie gelöst, während die Kernrate im Jahresvergleich auf 1,8 Prozent gestiegen ist und sich somit dem von der US-Notenbank Fed ausgegebenen Zielniveau von 2,0 Prozent annähert.

Die besseren Daten näherten sofort Spekulationen um eine bevorstehende US-Zinswende. Doch die Fed hält sich zurück. Bei ihrer jüngsten Sitzung wurde keine Zinserhöhung beschlossen. Viele Experten rechnen frühestens für Ende 2015 mit moderaten Zinssteigerungen.

In diesem Umfeld bleiben die Geschäftsaussichten der US-Unternehmen gut. Dass die Lage besser ist als die Stimmung, zeigten schon die Gewinnmeldungen der Unternehmen für das erste Quartal 2015. Zwei Drittel der Unternehmen übertrafen die Erwartungen der Analysten.

Im Vergleich zu den europäischen Märkten bieten US-Aktien allerdings nur geringe Dividenden. Dafür lassen sie Ihre Aktionäre sehr viel häufiger zusätzlich zur Gewinnausschüttung über Aktienrückkäufe am Unternehmenserfolg teilhaben. Denn das für den Aktienrückkauf eingesetzte Geld fließt verkaufswilligen Aktionären zu.

Quellen: Thomson Reuters Datastream, FactSet, JP Morgan Chase & Co., Stand 05/2015

Deutsche Anleger können von dieser Geldpolitik der US-Unternehmen leicht profitieren. Eine Möglichkeit dafür bietet der Aktienfonds DWS Top Dividende, der derzeit vor allem in dividendenstarken US-Titeln investiert. Während der DWS Top Dividende aber auch in Dividendentitel aus anderen Ländern investiert, können Anleger mit dem Fonds Deutsche Invest II US Top Dividend ausschließlich auf dividendenstarke Aktien aus den USA investieren.

Dividenden aus Asien

Auch zahlreiche asiatische Konzerne zahlen regelmäßig eine Dividende an ihre Anteilseigner aus. Da Übernahmen, Fusionen oder Aktienrückkaufprogramme in Asien her selten sind, fließt überschüssiges Geld häufig als Dividende direkt an die Aktionäre.

Die Dividendenzahlungen haben zum einen strukturelle Gründe, da bei asiatischen Unternehmen häufig große Familien oder auch der Staat zu den Haupteigentümern zählen. Gerade Dividenden sind in diesem Fall eine gute Möglichkeit, um Geld in die Kassen des Staates oder der Familie fließen zu lassen.

Zum anderen können asiatische Unternehmen durch Dividendenzahlungen aber auch mehr ausländische Investoren "anlocken". Denn oft haben Unternehmen aus Regionen, die den Emerging Markets zuzuordnen sind, mit Vorurteilen ausländischer Investoren zu kämpfen. Über regelmäßige Dividendenzahlung können sie jedoch ihre Verlässlichkeit und Seriosität unter Beweis zu stellen und zeigen, dass sie an die Bedürfnisse der Aktionäre denken.

Eine gute Möglichkeit in asiatische Dividendenwerte zu investieren, bieten breit aufgestellte Aktienfonds wie der Deutsche Invest II Asian Top Dividend. Der Fonds ermöglicht Anlegern zum einen den Zugang zu den besten Dividendentiteln aus Fernost und bietet zugleich auch den Vorteil, dass sich Anleger nicht damit beschäftigen zu müssen, dass alle Dividenden pünktlich auf dem Konto sind und wie zu viel gezahlte Steuern vor Ort beim heimischen Finanzamt zurückgefordert werden können. Anleger, die diese Prozeduren schon einmal hinter sich gebracht haben, werden dies zu schätzen wissen.

Dividendenrenditen weltweit

Laut dem Henderson Global Dividend Index schütteten die Aktiengesellschaften weltweit 2014 insgesamt Dividenden in Höhe von rund 1,17 Billionen Dollar aus. Spitzenreiter bei der Dividendensumme war im vergangenen Jahr Nordamerika mit rund 392,8 Milliarden Dollar. Doch für den Anleger entscheidend ist nicht die Höhe der Dividende, sondern die der Dividendenrendite. Denn diese zeigt, wie hoch der "Zinssatz" ist, mit dem das in Aktien angelegte Kapital verzinst wird.

Das folgende Ranking zeigt, in welchen Ländern 2014 die höchsten Dividendenrenditen verzeichnet wurden.