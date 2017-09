Strategie nach Benjamin Graham

"Reich wird, wer in Unternehmen investiert, die weniger kosten, als sie wert sind", rät Großinvestor Warren Buffett. Um solche Unternehmen an der Börse zu finden, gibt es viele verschiedenen Möglichkeiten. Eine der vielversprechendsten Strategien legt besonderen Wert auf die Dividendenrenditen.

Buffetts einstiger Universitätsdozent Benjamin Graham propagierte bereits in den 1930er-Jahren eine simple Dividendenstrategie: Kaufe die zehn Werte aus einem Aktienindex, die die höchste Ausschüttung im Verhältnis zum Aktienkurs aufweisen, und halte sie mindestens ein Jahr.

Bis heute hätten Anleger selbst mit dieser einfachen Regel deutlich mehr Rendite erzielt, als wenn sie in den normalen Dow-Jones-Index investiert hätten. Interessantes Detail: Dividendenstarke Aktien locken nicht nur aufgrund der hohen Ausschüttungen. Oft entwickeln sich ihre Kurse auch besser als der Marktdurchschnitt.

Dividendenstarke Aktien mit guter Perspektive punkten aber nicht nur aufgrund von attraktiven Renditen. Tendenziell können sie auch mehr Stabilität ins Depot bringen, weil ihre Kurse oft weniger stark schwanken als die anderer Aktien.

Ist die Dividendenstrategie also die Zauberformel für den Börsen-Erfolg? So einfach ist es leider nicht. Immerhin kann eine hohe Dividendenrendite auch auf einer Kursschwäche der Aktie beruhen. Das wissen Börsenprofis und achten auf weitere Kriterien wie etwa die Ertragskraft des Unternehmens. Denn brechen die Erträge plötzlich weg, können Dividendenzahlungen sinken oder sogar ganz entfallen.

Daneben gibt es aber auch auf hohe oder immer weiter steigende Dividenden keine Garantie: "Unabhängig davon, ob man die von Analysten prognostizierte oder die letzte gezahlte Ausschüttung zugrunde legt, ist eine auf einen einzigen Dividendenbetrag fokussierte Betrachtung nicht ausreichend", sagt Christian Röhl. "Dividendenqualität ist die Summe aus Kontinuität, Wachstum, Rendite und Ausschüttungsquote - und zwar über eine Zeitspanne von drei bis fünf Jahren."

Um also zu erkennen, ob das Geschäftsmodell auch in Zukunft erfolgreich ist und hohe Ausschüttungen erlaubt, braucht es einen guten Marktüberblick sowie viel Können und Erfahrung. Deswegen vertrauen Privatanleger in der Dividenden-Disziplin am besten auf das Know-how professioneller Fondsmanager.

Das Management des Fonds Deutsche Invest II European Top Dividend analysiert bei seinen favorisierten europäischen Unternehmen zusätzlich Fundamentaldaten wie Bilanzqualität und Geschäftsmodell, die Rückschlüsse auf die künftige Dividendenperspektive zulassen. Nur wenn auch hier alles stimmt, wird der Wert ins Portfolio aufgenommen.