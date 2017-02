DWS Top Dividende

Größter Aktienfonds Deutschlands

Mit einem Volumen von mehr als 13 Milliarden Euro ist der DWS Top Dividende LD der größte Aktienfonds Deutschlands. Er macht also offenbar einiges richtig, wenn er sich diesen Platz sichern konnte.

Der Fonds wurde vor rund 12 Jahren aufgelegt und investiert weltweit in Aktien, die sich durch ein solides Wachstum und überdurchschnittlich hohe oder wachsende Dividenden auszeichnen. Die Dividendenrendite allein ist also nicht genug. In einem ersten Schritt werden zwar die Aktien selektiert, die neben einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite auch ein prognostiziertes Dividendenwachstum sowie eine angemessene Ausschüttungsquote (Anteil der Dividendenausschüttung am Jahresüberschuss) aufweisen. Doch auch die Fundamentaldaten wie Bilanzqualität und Geschäftsmodell müssen stimmen. Erst wenn auch diese Prüfung positiv ausgefallen ist, hat eine Aktie die Chance, in das Portfolio aufgenommen zu werden.

Besonders stolz ist der Manager des Fonds, Thomas Schüßler, auch auf das asymmetrische Rendite-Risiko-Profil seines Fonds: "Seit der Auflegung haben wir an steigenden Märkten zu 90 Prozent teilgenommen, an fallenden nur zu 65 Prozent", sagte Schüßler im Interview mit der Euro am Sonntag. Das spiegelt sich auch in der Wertentwicklung des Fonds wieder, die im Durchschnitt bei 11 Prozent im Jahr liegt. Dividendenfonds können also auch in turbulenten Zeiten für Kontinuität im Portfolio sorgen.

Performancechart DWS Top Dividende LD

Doch der DWS Top Dividende LD lässt seine Anteilseigner nicht nur von den Kurssteigerungen der Aktien im Fonds profitieren. Daneben können Anleger auch in den Genuss überdurchschnittlich hoher Ausschüttungen zu kommen. Seit seiner Auflegung im Jahr 2003 lag die Ausschüttungsquote im Durchschnitt bei 3,63 Prozent pro Jahr. Insgesamt hat der Fonds seit seiner Auflegung rund 2,0 Milliarden Euro an seine Anteilseigner ausgeschüttet.

Chancen und Risiken des Fonds in der Übersicht

• Überdurchschnittlich hohe Dividendenrendite

• Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kurssteigerungen

• Wechselkursgewinne

Risiken

• Dividendenausfälle und -kürzungen

• Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursverluste

• Wechselkursverluste

• Der Fonds schließt in wesentlichem Umfang Derivategeschäfte mit verschiedenen Vertragspartnern ab. Falls ein Vertragspartner keine Zahlungen leistet, zum Beispiel aufgrund einer Insolvenz, kann dies dazu führen, dass die Anlage einen Verlust erleidet. Finanzderivate unterliegen weder der gesetzlichen noch der freiwilligen Einlagensicherung.

• Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

• Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.