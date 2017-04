Eine Strategie - viele Anlageregionen

Neben dem DWS Top Dividende gibt es noch weitere überzeugende Dividendenfonds. Sie alle basieren auf der erfolgreichen global-ausgerichteten Dividenden-Strategie, haben ihren Anlageschwerpunkt aber teilweise auf bestimmte Länder bzw. Regionen gelegt.

Der DWS TRC Top Dividende investiert nahezu vollständig in Anteile des DWS Top Dividende (Masterfonds). Zusätzlich kommt ein neuartiges Trend- und Risikosystem zum Einsatz. Je nach Marktlage und abhängig von einer Vielzahl von Indikatoren lässt sich mit diesem System das Aktienmarktrisiko in dem Fonds steuern und von positiven Marktentwicklungen profitieren. Mit dem DWS TRC Top Dividende können Anleger also nicht nur auf substanzstarke Aktien mit guter Dividendenperspektive setzen, sie profitieren auch vom Trend- und Risikosystem (TRC). In einem guten Börsenumfeld heißt das: richtig Gas geben. Mit einer Partizipationsrate von bis zu 100% kann der DWS TRC Top Dividende von den Kurschancen des Masterfonds profitieren. Erkennt das System jedoch Risiken, wird der TRC Fonds die angestrebte Partizipationsrate am Aktienmarktrisiko des Masterfonds zurückfahren. Das kann helfen, die Schwankungsanfälligkeit zu senken und die Rendite zu optimieren.Dieser Fonds investiert in der aktuell dynamischsten Wirtschaftsregion der Welt: dem asiatisch-pazifischen Raum. Er konzentriert sich dabei auf gut positionierter Unternehmen, die auch in Zukunft mit einer überdurchschnittlich hohen Dividende glänzen sollten.Mit diesem Aktienfonds werden die Renditechancen dynamischer Märkte und Unternehmen in den Schwellenländern genutzt. Das Management des Fonds strebt hohe Dividendenerträge und ein hohes Dividendenwachstum an.Der Deutsche Invest II European Top Dividend investiert in Europa, wo zahlreiche Branchen- und Technologieführer zu Hause sind, die anspruchsvolle Produkte für den Weltmarkt entwickeln und produzieren. Das Fondsmanagement fokussiert sich auf Unternehmen, die sowohl eine höhere Dividendenrendite als auch ein höheres Dividendenwachstum als der Marktdurchschnitt erwarten lassen.Dieser Dividendenfonds hat seinen Anlageschwerpunkt in dem nach wie vor größten Aktienmarkt der Welt: den USA. Auch hier investiert das Fondsmanagement in Aktien, die eine höhere Dividendenrendite und ein höheres Dividendenwachstum als der Marktdurchschnitt erwarten lassen.