Der Portfolio ETF

Für Anleger, die ihr Depot diversifizieren möchten, dabei allerdings die Auswahl von Einzeltiteln oder einzelnen ETF scheuen oder schlicht keine Zeit haben, um sich umfassend über die in Frage kommenden Titel zu informieren, bietet Xtrackers ETFs mit dem Portfolio-ETF ein interessantes Produkt an. Ziel dieses ETFs ist es, ein gesamtes diversifiziertes Portfolio in nur einem ETF abzubilden und den Anlegern somit das Zusammenstellen, Beobachten und Umschichten des eigenen Depots so gut wie möglich abzunehmen. Dazu bildet der Portfolio-ETF die Entwicklung des Portfolio Total Return Index nach. Bei diesem handelt es sich um einen Strategie-Index, dessen Zusammensetzung sich an der modernen Portfolio-Theorie orientiert und der sich selbst aus verschiedenen ETFs aus den Bereichen Aktien und Anleihen zusammensetzt.

Die Strategie des Portfolio Total Return Index besteht darin, eine maximale Rendite bei gleichzeitiger Risikobegrenzung zu erzielen. Dabei liegt der Fokus des Portfolio Total Return Index auf Wertpapieren, die selbst einen regelmäßigen Ertrag erwirtschaften: Dies sind hauptsächlich dividendenstarke Aktien, Titel aus der Immobilienbranche und Anleihen. Diese Wertpapiere bieten durch Dividenden, Mieteinnahmen und Zinsen eine eigenständige Ertragskraft zusätzlich zu den Erträgen aus Kursgewinnen. Insgesamt enthält der Portfolio-ETF tausende an Einzeltiteln - und damit um ein Vielfaches mehr jedes Privatdepot mit einer noch so guten Diversifizierung.

Im Newsletter-Archiv von Xtrackers ETFs können interessierte Anleger die letzten Ausgaben eines speziellen Portfolio ETF Newsletters herunterladen.







Weiterführende Informationen rund um Xtrackers ETFs: