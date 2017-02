ETFs auf diese Indizes sind vielversprechend

Index Top/Flop

Ein ETF ist nur so gut wie sein zugrundeliegender Index. Daher ist es besonders wichtig, sich über die Entwicklung dieses Index zu informieren, bevor man mittels ETF eine Investition in ihn eingeht. Damit Sie schnell und einfach sehen, welcher Index sich in der Vergangenheit am besten entwickelt hat, stellt db X-trackers ETFs das Index Top/Flop-Tool zur Verfügung.

In diesem Tool können Sie die Indizes entweder nach verschiedenen Kategorien filtern und sich so beispielsweise nur Aktienindizes anzeigen lassen, oder Sie entscheiden sich für die Anzeige aller Indizes, auf die es auch ETFs gibt. Daneben können Sie auch die Zeitspanne auswählen, die für den Performancevergleich der Indizes herangezogen werden soll. Sie haben hier die Wahl zwischen sehr kurzen Zeitspannen von wenigen Tagen bis hin zu Zeiträumen von bis zu 5 Jahren.

In der Ergebnisanzeige werden dann alle Indizes der gewählten Kategorie übersichtlich und sortiert nach Ihrer Performance im gewählten Zeitraum dargestellt. Standardmäßig werden zuerst die Indizes mit der besten Performance angezeigt, wahlweise können aber auch die größten Index-Flops zuerst angezeigt werden. So haben Sie als Anleger schnell einen Überblick darüber, welches Investment sich in der Vergangenheit gelohnt hätte und wo Sie Verluste eingefahren hätten. Wenn Sie die Performance eines Index auch auf lange Sicht überzeugt, finden Sie in der Ergebnistabelle außerdem direkt einen Link zu passenden ETFs, mit denen Sie an der zukünftigen Entwicklung dieses Index teilhaben können, die hoffentlich genauso gut verläuft wie die vergangene Performance es erhoffen lässt.

