Unternehmensprofil Vontobel

Strukturierte Produkte sind eine Spezialität des Hauses Vontobel. In der Schweiz und Deutschland gehört Vontobel seit vielen Jahren zu den Top-Anbietern von Zertifikaten, Aktienanleihen und Hebelprodukten. In Frankfurt am Main arbeiten die Experten, die für die Emission und den Vertrieb von strukturierten Produkten zuständig sind. Die Vontobel Financial Products GmbH ist der Emittent für den deutschen Markt. Die Vontobel Holding AG in Zürich fungiert als Garantin für alle in Deutschland emittierten Produkte. Für den Vertrieb an private und institutionelle Investoren sorgt die Frankfurter Niederlassung der Bank Vontobel Europe AG. Das professionelle und eingespielte Team von Vontobel bietet bei der Entwicklung, dem Vertrieb und dem Handel der ganzen Bandbreite strukturierter Produkte erstklassige Lösungen und einen hervorragenden Service.