Indexkonzept

Wie unter Punkt 4 bereits erläutert, basiert der Solactive Global Family Owned Companies Total Return Index auf den 500 im Global Family Business Index enthaltenen Unternehmen. Diese breite Auswahl wird einem systematischen Auswahlprozess unterzogen. Ein wichtiges Kriterium dabei ist die Marktkapitalisierung. Um in den Index einziehen zu können, muss der Börsenwert mindestens eine Milliarde US-Dollar betragen. Aber nicht nur auf die Größe kommt es an, auch das durchschnittliche Tageshandelsvolumen der Aktien bildet einen Prüfstein. Dieses muss über einen historischen Zeitraum von drei Monaten mindestens zehn Millionen US-Dollar betragen. Während Börsenwert und Handelsvolumen möglichst hoch sein müssen, verhält es sich bei der Kursschwankungsbreite, dem dritten Kriterium, genau umgekehrt. In den Index ziehen jene 50 Unternehmen ein, welche die geringste Zwölf-Monats-Volatilität aufweisen.

Periodische Überprüfung

Damit die Zusammensetzung stets an die aktuellen Marktbedingungen angepasst wird, werden die Komponenten einmal jährlich im April überprüft. Zu diesem Zeitpunkt kann die Solactive AG als Betreiberin des Index einen oder mehrere Transfers bei den Index-Mitgliedern vornehmen. Um der Klumpenbildung vorzubeugen, erfolgt zudem ein vierteljährliches Rebalancing. Die Bestandteile werden jeweils am zweiten Freitag im Januar, April, Juli und Oktober nach ihrer inversen 12-Monats-Volatilität neu gewichtet. Dabei kann eine Aktie anfänglich nicht mehr als fünf Prozent zum Index besteuern.

Die jeweils aktuelle Indexzusammensetzung ist hier abrufbar.