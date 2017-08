Digitales Finanzmanagement bei moneymeets

Mit dem FinTech-Unternehmen moneymeets können Sie Ihre Finanzen schnell und einfach mit nur einem Login managen. Wenn Sie sich einen kostenfreien Account zulegen, erhalten Sie einen Gesamtüberblick über all Ihre Konten, Depots und Versicherungen und können darauf basierend Ihre Finanzentscheidungen treffen. moneymeets hilft seinen Kunden darüber hinaus bei der Umsetzung kostengünstiger Strategien.

Zudem erlangen Sie mit einem moneymeets-Account Zugriff auf eine detaillierte Auswertung Ihrer Geldanlagen und können für zukünftige Investments auf hilfreiche Tools zurückgreifen.

moneymeets-Finanzübersicht mit wenigen Klicks erstellen

Fonds einbinden

moneymeets kooperiert mit acht großen Online-Banken und teilt die exklusiven Kostenvorteile mit Ihnen. Wenn Sie bereits ein Wertpapierdepot bei einer Partnerbank von moneymeets besitzen, können Sie ganz einfach moneymeets als Vermittler auswählen und sofort von den entsprechenden Bestpreis-Konditionen profitieren. Sie müssen Ihr Depot also nicht wechseln. Falls Sie ein Depot bei einer anderen Bank besitzen, können Sie dieses kostenlos und unkompliziert zur gewünschten moneymeets-Partnerbank übertragen. Falls Sie noch gar kein Depot haben, können Sie ganz einfach ein neues eröffnen.

Kostenvorteile bei Fonds

Wenn Sie Ihre Fonds bei moneymeets einbinden, profitieren Sie von verlockenden Konditionen. Zum einen fallen keine Ausgabeaufschläge an, wie sie sonst bei Fonds üblich sind. Das bedeutet, beim Erwerb von Fondsanteilen und Sparplänen über die Partnerbanken von moneymeets müssen Sie keine Gebühr entrichten. Wenn Sie in Ihrem Depot ein Volumen von mehr als 10.000€ haben, übernimmt moneymeets sogar die Gebühren für die Depotführung. Darüber hinaus gibt es bei Fonds eine Cashback-Funktion. Von den Fondsgesellschaften erhält moneymeets als Betreuer bzw. Vermittler der Fonds eine jährliche Vergütung in Form von Provisionszahlungen. Dazu gibt es bei moneymeets eine Besonderheit: Sie als moneymeets-Kunde werden an dieser Provision beteiligt und erhalten bis zu 66% des Betrags zurück - und das jedes Jahr.

Mehrere Tausend Euro Einsparpotential

Das folgende Beispiel zeigt das Einsparpotential für das Fondsportfolio eines typischen moneymeets-Kunden.

Investmentfonds Anlagebetrag moneymeets Ersparnis Ausgabeaufschlag Bestandsprovision* DWS Akkumula 13.000€ 650€ 260€ Templeton Growth (Euro) Fund 13.000€ 683€ 338€ Magellan C 8.000€ 260€ 160€ Flossback von Storch - Multiple Opp. 10.000€ 500€ 180€ Carmignac Patrimoine 6.000€ 240€ 120€ DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y 6.500€ 130€ 29€ Grundbesitz Europa 3.500€ 175€ 37€ 60.000€ 3.792€

* Bis zu 66% der Bestandsprovision wird jährlich erstattet. Ersparnis bei 5 Jahren Anlagedauer.

Quelle: moneymeets

Ermitteln Sie im Vorteilsrechner von moneymeets mit wenigen Klicks das Einsparpotential für einzelne Fonds oder Ihr gesamtes Fondsportfolio.

Zum Vorteilsrechner

Kostenfreie E-Book Ratgeber

Sind Sie ausreichend versichert oder möglicherweise sogar überversichert? Der große Versicherungs-Sparratgeber von moneymeets zeigt Ihnen welche Versicherungen sinnvoll und wichtig sind und welche nicht unbedingt benötigt werden. Erfahren Sie außerdem, wie Sie die Kosten bei Ihren Verträgen reduzieren können.

Kostenlos anmelden und Versicherungs-Sparratgeber anfordern

Dass die staatliche Rente allein für die Aufrechterhaltung des gewohnten Lebensstandards im Alter heutzutage meistens nicht ausreicht, sollte hinlänglich bekannt sein. Allerdings kann man bei der Vielzahl an Möglichkeiten für das Alter anzusparen schnell den Überblick verlieren. Das E-Book "Ihr Plan für die Altersvorsorge" hilft Ihnen sich im Angebotsdschungel zurechtzufinden.

Kostenlos anmelden und Altersvorsorge-Ratgeber anfordern

Mit dem Ratgeber "Finanzen leicht gemacht" erfahren Sie, wo sich beispielsweise im Haushalt oder bei Ihren Versicherungen noch sparen lässt. Außerdem hilft er Ihnen bei der Identifizierung versteckter Kostenfallen, damit Sie die Möglichkeit haben Ihre finanziellen Ziele schneller und einfacher zu erreichen.

Kostenlos anmelden und Finanz-Ratgeber anfordern

Über moneymeets

Nach langjähriger Tätigkeit in führenden Positionen bei der Sparkasse Düren bzw. bei der Kreissparkasse Köln entscheiden sich Johannes Cremer und Dieter Fromm im Jahr 2011 moneymeets zu gründen. Ihre Vision: Eine zukunftsweisende Alternative zur Finanzberatung der Banken schaffen. Der Erfolg gibt ihnen recht. Denn mittlerweile gehört moneymeets zu den führenden deutschen Internetplattformen für privates Finanzmanagement.

Schon im Jahr 2014 wird das Start-Up als FinTech-Unternehmen des Jahres nominiert. Ein Jahr später empfiehlt auch Stiftung Warentest moneymeets als "attraktive Alternative zu Fondsvermittlern im Internet". Im März 2017 erfolgt die Zertifizierung durch den TÜV Saarland. Hervorgehoben wird bei der Bewertung des TÜV insbesondere die hohe Sicherheit und Transparenz, die moneymeets seinen Nutzern bietet. Erfahren Sie hier mehr über moneymeets.