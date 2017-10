Gut für die Volkswirtschaft, schlecht fürs Vermögen

Oft wird sie gefürchtet, in den vergangenen Jahren wurde sie aber auch von vielen herbeigesehnt: die Inflation. Preissteigerungen gehören zur normalen volkswirtschaftlichen Entwicklung und beflügeln diese. Allerdings nur, wenn sie im gewissen Rahmen ablaufen. Ansonsten können sie das Wachstumsumfeld schnell vergiften.

Inflation kann drei Gesichter haben: ein gutes, ein schlechtes oder sogar ein hässliches. Gut ist die Teuerung, wenn die Preise kontrolliert steigen. Die Löhne erhöhen sich, die Verbraucher haben mehr Geld in der Tasche und ihr Vertrauen wächst. Das gilt auch dann, wenn ihre Kaufkraft real, also abzüglich der Inflation, gar nicht zunimmt. Privatpersonen, Unternehmen und Staaten können Schulden abbauen, da ihr Kreditvolumen gemessen am Einkommen sinkt. Notenbanken versuchen daher mit ihrer Politik die Inflation auf einem gewissen Zielniveau zu halten, das üblicherweise zwischen 1 und 3 Prozent liegt. So sollen die gefürchteten Boom-and-Bust-Szenarien verhindert werden, der Wechsel von Hochkonjunktur und Rezession.

Hässliche Gesichter: Hyperinflation und Deflation

Schlechte Inflation hingegen destabilisiert und schwächt die Konjunktur wie in den 1970er und 1980er Jahren, als nicht die Notenbanken, sondern die Politik das Zepter in der Hand hielt. Auch Nachfrageschocks wie die Ölkrise in den 1970er können zu schlechter Inflation führen, die Notenbanken können hier nur wenig ausrichten. Wenn die Inflation komplett außer Kontrolle gerät, wird sie hässlich. Ein extremer Preisanstieg macht Geld weitgehend bedeutungslos und hat desaströse Folgen für die Wirtschaft. Eine solche Hyperinflation erlebte Deutschland in den frühen 1920er Jahren, ein jüngeres Beispiel liefert Zimbabwe. Auch ein gegensätzliches Szenario, wenn die Preise fallen statt zu steigen, ist meist hässlich. Japan kann ein Lied davon singen.

In den vergangenen 15 Jahren hatten wir eine gute, nachfrageinduzierte Inflation. Auch der aktuelle Anstieg der Inflationsraten beunruhigt aus wirtschaftlicher Sicht nicht, da es keine politische Einmischung gibt und Angebotsschocks unwahrscheinlich sind. Hinzu kommen die sehr niedrige Arbeitslosigkeit in den USA und in Deutschland, bessere Unternehmensergebnisse und ein höherer privater Verbrauch. All das lässt die Nachfrage steigen.

Ohne Inflationsschutz: 14 Prozent Wertverlust in zehn Jahren

Doch auch wenn die Inflation weiterhin ein hübsches Gesicht behält, müssen sich Anleger vor ihr schützen. Der Internationale Währungsfonds rechnet damit, dass die globale Inflation 2017 auf 3,5 Prozent steigt und fünf Jahre auf diesem Niveau bleibt. Wir rechnen damit, dass die Teuerungsraten sogar noch höher ausfallen. Das kann für Anleger ins Geld gehen. Selbst in den vergangenen zehn Jahren (Stand: Januar 2017) hätte ihre Anlage ohne Inflationsschutz real 14 Prozent an Wert verloren, trotz der kontrollierten und niedrigen Inflation im gesamten Zeitraum.

Im aktuellen Umfeld müssen sich Anleger nicht nur auf Inflation, sondern auch auf steigende Zinsen vorbereiten. Denn wenn die Konjunktur weiter anzieht, werden steigende Zinsen irgendwann unvermeidbar sein, auch wenn die Notenbanken versuchen werden, sie möglichst lange niedrig zu halten, um den Staaten den Abbau ihrer riesigen Schuldenberge zu erleichtern.

Inflationsindexierte Anleihen mit kurzer Laufzeit

Eine Lösung für diese Herausforderungen können inflationsindexierte Anleihen sein. Um auch dem Risiko der steigenden Zinsen zu trotzen, sollten kürzer laufende Papiere in Betracht gezogen werden. Diese reagieren weniger stark auf Zinsveränderungen und dafür stärker auf die Inflation. Wenn man mit steigenden Zinsen rechnet, sind langlaufende Anleihen, zum Beispiel zehnjährige Anleihen, problematisch, da sie die niedrigen Erträge über einen langen Zeitraum fixieren. Bei Kurzläufern hingegen hat man nach Ablauf schneller die Chance, von höheren Zinserträgen zu profitieren.

Grundsätzlich sollten Anleger mit ihrem Portfolio auf alle Marktentwicklungen gut vorbereitet sein. Das wahrscheinlichste Szenario aus unserer Sicht ist eine anziehende, aber gute Inflation in den kommenden Jahren. Zudem werden Notenbanken die Zinsen irgendwann wieder schrittweise erhöhen. Wir halten es aber für unwahrscheinlich, dass sie wieder auf Vorkrisenniveau steigen.

Autoren: Laurent Clavel und Jonathan Baltora

v. l. n. r. Laurent Clavel, Jonathan Baltora

Bildquelle: AXA, AXA, AXA