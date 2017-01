Die etwas andere Zinsanlage

Die schwierigen Zeiten für Sparer, die bei ihrer Geldanlage ganz auf Sicherheit setzen, halten an - das hat die Entscheidung der EZB, die Leitzinsen auf null zu senken, nochmals verdeutlicht. Das Zinsniveau wird vorerst niedrig bleiben, vielleicht sogar noch etwas sinken. Sparbriefe und sichere Unternehmensanleihen mit langer Laufzeit bieten teilweise Renditen, die oberhalb der Inflationsrate liegen. Bei ihnen kann der Sparer allerdings nicht kurzfristig beziehungsweise ohne Kursrisiko über das angelegte Geld verfügen. Steigen zudem die allgemeinen Zinsen während der Laufzeit an, bleibt er außen vor, weil die laufende Verzinsung bei diesen Anlageformen bis zur Fälligkeit festgelegt ist.

Zinshoffnung auf die lange Bank schieben

Ein kleiner Trost: Nach menschlichem Ermessen muss es mit den Zinsen auf lange Sicht wieder nach oben gehen. Für Anleger, die jetzt zu attraktiven Langfristzinsen anlegen wollen und gleichzeitig davon partizipieren möchten, wenn die Marktzinsen in einigen Jahren wieder steigen, könnten daher Kapitalmarktanleihen eine Alternative sein. Wer zum Beispiel in eine solche zehnjährige Kapitalmarktanleihe investiert, bekommt in den ersten zwei oder drei Jahren einen vergleichsweise hohen Festzins - derzeit ist rund ein Prozent drin. Nach Ablauf dieser Festzinsphase wird die Verzinsung in regelmäßigen Abständen an einen bestimmten Referenzzinssatz, beispielsweise den 10-Jahres-Euribor®-Euro-CMS, angepasst. Steigen die allgemeinen Marktzinsen zum Ende der Laufzeit hin wie erhofft an, erhöht das folglich automatisch auch die laufende Verzinsung der Anleihe. Bleiben sie jedoch weiterhin so niedrig wie derzeit oder sinken sogar noch, muss sich der Anleger bei der Kapitalmarktanleihe mit weniger Ertrag zufrieden geben als bei einem vergleichbaren Festzinspapier. Das angelegte Geld ist davon jedoch nicht betroffen: Bei Fälligkeit wird die Anleihe zu 100 Prozent des Nennbetrages zurückgezahlt.

Sind also Kapitalmarktanleihen das bessere Festgeld? Zu bedenken ist: Anders als etwa Sparbriefe oder Guthaben auf Festgeldkonten ist hier das investierte Geld nicht durch die Einlagensicherung geschützt. Wie bei jeder anderen Schuldverschreibung muss der Anleger somit das Ausfallrisiko im Blick haben. Fällt die Rückzahlung des Papiers ganz oder teilweise aus, weil der Herausgeber der Anleihe zahlungsunfähig ist, ist das Geld verloren. Zur Anlageentscheidung gehört also auch, sich vor dem Kauf von der Bonität des Emittenten zu überzeugen. Diese wird von unabhängigen Ratingagenturen regelmäßig geprüft und bewertet. Die DekaBank* zählt mit ihrem Standard & Poor‘s Langfristrating von A zu den besonders zuverlässigen Schuldnern. Faustregel: Von Papieren, deren Emittenten ein schlechteres Rating als BBB- aufweisen, sollten sicherheitsorientierte Anleger besser Abstand nehmen.

Auf einen starken Dollar setzen

Wenn es um die Zinssituation geht, mag sich mancher Anleger denken: Amerika, du hast es besser. In der Tat zeigt der Zinstrend jenseits des Atlantiks tendenziell nach oben, seit die amerikanische Notenbank Fed Ende vergangenen Jahres ihre Leitzinsen erhöht hat. Dazu kommt, dass die US-Wirtschaft stärker wächst als die der Eurozone und auch die Inflationsrate höher liegt. Das hat die Zinssätze am US-Kapitalmarkt in den vergangenen Monaten nach oben getrieben, so dass die Anlagezinsen in den USA deutlich höher sind als in der Eurozone. Dazu kommt aus Sicht hiesiger Anleger die Aussicht auf Währungsgewinne: Zwar hat der Euro in den vergangenen Monaten wieder Boden gegenüber dem Dollar gut gemacht. Doch angesichts der auseinanderdriftenden Geldpolitik der Notenbanken dies- und jenseits des Atlantiks sprechen viele Indikatoren dafür, dass sich dieser Trend in nächster Zeit umkehren kann.

Anleger, die der Meinung sind, dass die amerikanische Leitwährung vor einem Comeback steht, können eine auf US-Dollar lautende Schuldverschreibung kaufen, um so gleichzeitig von den höheren US-Zinsen zu profitieren. Viele solche Papiere werden auch von deutschen Emittenten wie der DekaBank herausgegeben. Erwirbt ein Anleger zum Beispiel eine Stufenzinsanleihe in US-Dollar, bekommt er darauf eine jährliche Verzinsung, die sich sukzessive von Jahr zu Jahr um einen festgelegten Satz erhöht. In der meist drei- bis siebenjährigen Laufzeit der Stufenzinsanleihe steigt der nominelle Kupon von aktuell üblicherweise rund einem Prozent leicht auf das Doppelte bis Dreifache im letzten Jahr. Am Ende wird das Dollar-Papier, ebenso wie die Kapitalmarktanleihe, zu 100 Prozent des Nennbetrags eingelöst - immer vorausgesetzt, der Emittent bleibt zahlungsfähig.

Bleibt der Wechselkurs während der Laufzeit der Anleihe stabil, bleibt der Gewinn durch die erhaltene Verzinsung. Sollte der Euro während der Laufzeit der Anleihe entgegen der Erwartung wieder an Wert gewinnen, federt das der Renditevorteil der Dollar-Anleihe zunächst ab. Allerdings ist dieser Puffer angesichts des vergleichsweise geringen Zinsvorsprungs recht schnell aufgezehrt, sollte der Wechselkurs des Euro zum Dollar stark steigen. Dieses Fremdwährungsrisiko müssen Anleger zusätzlich zum Emittentenrisiko vor dem Kauf bedenken - und sollten es auch während der Laufzeit im Blick behalten.

* Die DekaBank, die zur Sparkassen-Finanzgruppe gehört, gilt als erstklassige Emittentin mit hoher Kreditwürdigkeit. Nähere Informationen zu den aktuellen Langfristratings erhalten Sie unter http://www.deka.de/deka-gruppe/investor-relations/ratingswww.deka.de/deka-gruppe/investor-relations/ratings