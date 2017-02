Revolution im Zertifikatemarkt

finanzen.net: Herr Geiger, was ist der Vorteil beim Gestalten individueller, maßgeschneiderter Zertifikate?

Heiko Geiger: Das lässt sich mit zwei Sätzen zusammenfassen: Keine langwierige Suche im Zertifikate-Dschungel, keine mühsamen Produktvergleiche. Legen Sie Ihre Ziele fest, verschaffen Sie sich eine Übersicht und gestalten dann in Sekundenschnelle Ihr Wunschprodukt selber - ganz einfach und exklusiv. Sobald die Konditionen Ihren Erwartungen entsprechen, klicken Sie auf Bestellen. Bereits rund 30 Minuten nach einer Bestätigung zur Emission ist der Erwerb an den Börsen in Frankfurt und Stuttgart möglich.

finanzen.net: Seit Kurzem ist bei Vontobel der neue Emissionsservice "mein-zertifikat.de" verfügbar. Worum geht es bei diesem Service genau?

Heiko Geiger: Die neue Plattform mein-zertifikat.de ermöglicht den Wandel des deutschen Zertifikatemarktes vom Anbieter- zum Nachfragemarkt. Sie stellt eine Revolution im Zertifikatemarkt dar, weil sie über die Innovation des selber Kreieren von Zertifikaten und dem nachgelagerten traditionellen Handel über die Börse das Beste aus zwei Welten miteinander verknüpft. Wir bieten interessierten Anlegern unmittelbaren Zugang zu einem professionellen Preisservice für Zertifikate, welcher Produktanfragen und das Bestellen von Zertifikaten in Echtzeit ermöglicht. Anleger können von nun an auf einfache Art und Weise und mit nur wenigen Mausklicks ihr gewünschtes Zertifikat selbst kreieren, bestellen und investieren. mein-zertifikat.de ist deshalb die erste Plattform weltweit, die 30 Minuten nach Emission den Handel an der Börse ermöglicht.

finanzen.net: Wie muss man sich die Vorgehensweise beim Erstellen von Zertifikaten vorstellen?

Heiko Geiger: Voraussetzung für die Nutzung von mein-zertifikat.de ist eine unverbindliche Registrierung. Niedrige Zugangsschwellen, einfache Verständlichkeit und schnelle Ergebnisse führen zu einer hohen Standardisierung des Angebots. Daher richtet sich der Fokus auf die nachfragestarken Produktkategorien Aktienanleihen, Protect Aktienanleihen, Discount-Zertifikate und Bonus Cap-Zertifikate. Die Eingabemaske erfordert vom Nutzer lediglich Informationen über den Basiswert, Basispreis, Laufzeit und eventuell einer Barriere. Aktiven Privatanlegern gelingt mit der neuen Plattform ein besseres Produktverständnis. Durch das Kreieren erfahren sie ganz spielerisch die Wirkungszusammenhänge zwischen Zertifikat und Markteinflüssen.

finanzen.net: mein-zertifikat.de beruht auf der deritrade® Technologie, die weltweit führend ist. Was zeichnet diese Technologie aus?

Heiko Geiger: Vontobel deritrade® bietet professionellen Finanzdienstleistern die Möglichkeit, individuell angepasste Anlagelösungen selbstständig und in Echtzeit für ihre Kunden zu erstellen - sogar interaktiv während eines Beratungsgespräches. Dadurch kann dem Kunden ein ganz neues Beratungserlebnis beschert werden. Somit kann flexibel auf Kundenbedürfnisse und interessante Trends reagiert werden. Dank unmittelbarer Interaktionsmöglichkeit kann beispielsweise bereits während der Beratung aufgezeigt werden, wie sich die Veränderung eines Parameters auf die Auszahlungsstruktur des gewünschten Zertifikates auswirkt. Das fördert nicht nur die Maßschneiderung auf individuelle Wünsche, sondern auch die Produktverständlichkeit.

finanzen.net: Was sind eventuelle Risiken, die beachtet werden sollten?

Heiko Geiger: Grundsätzlich handelt es sich bei mein-zertifikat.de um eine Art Marketingplattform. Anleger können problemlos Produkte und Marktszenarien simulieren. Auch bei dem unverbindlichen Bestellvorgang geht der Anleger noch kein Risiko ein. Erst wenn er im Anschluss das bestellte Finanzinstrument kaufen möchte, müssen alle Risikofaktoren betrachtet werden, die für die Kapitalanlage relevant sind. Produkteflyer auf unserer Webseite sowie ausführliche Broschüren erklären die Funktionsweise der verschiedenen Produktgattungen. mein-zertifikat.de leistet somit auch einen großen Beitrag zur Weiterbildung von Privatanlegern. Nach dem Studieren der Broschüren können Anleger sofort auf der Plattform testen, welche Konditionen sich für das Wunschprodukt ergeben. Darüber hinaus wird bei der Preisanfrage zeitgleich das Produktinformationsblatt (PIB) zur Verfügung gestellt. Dieses dient der vertieften Information über Produktfunktion, Marktverhalten und Risikobetrachtung.

finanzen.net: Was sind Ihre Prognosen? Wird sich diese Technologie auf dem deutschen Finanzmarkt bewähren?

Heiko Geiger: Wir sind überzeugt davon, dass sich mit mein-zertifikat.de neue Anlegerkreise für Zertifikate erschliessen lassen. Die ausgeprägte Benutzerfreundlichkeit sowie die hohe Transparenz wird zu einer grossen Akzeptanz dieses Tools führen. Zudem wird es das Verständnis über die Funktionsweise von Zertifikaten und Aktienanleihen sowie über die Abhängigkeiten von Marktumfeld (Zinsen, Dividenden, Volatilität) und Produkteigenschaften beim Anleger vertiefen. Wenn Anleger ihr Zertifikat eigenständig nach ihren Bedürfnissen gestalten, wird dies zu einer grösseren Akzeptanz und Anwendung dieser Finanzinstrumente in den Portfolios führen. Wir glauben, dass durch ein besseres Verständnis und eine höhere Transparenz über die Funktionsweise von Zertifikaten die Bereitschaft auf Anlegerseite steigen wird, die Vorteile dieser Instrumente gezielt für ihre Depotoptimierung einzusetzen. Eine speziell für diesen Service eingerichtete Hotline sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung wird dafür sorgen, dass sich dieser neuartige Emissionsservice im deutschen Zertifikatemarkt etablieren wird.

Vielen Dank für das Interview, Herr Geiger!

Über Heiko Geiger

Heiko Geiger leitet den Bereich Public Distribution Europe bei Vontobel Europe. Er ist seit 15 Jahren in der Finanzindustrie tätig und war zuvor im Indexbereich der Deutschen Börse für die Funktionen Sales und Marketing verantwortlich.