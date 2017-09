Auf den guten Namen setzen

Attraktive Renditechancen im Niedrigzinsumfeld mit bonitätsabhängigen Schuldverschreibungen

Alternative zu Staatsanleihen und Aktien

Für Sparer bietet die jüngste Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB), die Leitzinsen weiterhin bei null Prozent zu belassen, keine neuen Perspektiven. Mehr als zwei Jahre läuft nun schon das billionenschwere Ankaufprogramm der EZB - und Notenbankchef Mario Draghi signalisiert kein Ende der ultra-lockeren Geldpolitik. Sichere Zinsanlagen wie Tages- und Festgeldkonten bei Banken sowie Bundesanleihen werfen daher auf absehbare Zeit nur ganz geringe Erträge ab.

Kaum besser sind die Chancen bei klassischen Unternehmensanleihen. Die Papiere erstklassiger Schuldner wie etwa BASF, Daimler und Siemens bringen zwar mehr ein als Bundesanleihen, deren Verzinsung sogar häufig negativ ist. Eine höhere Verzinsung als zwischen einem halben und einem Prozent ist jedoch kaum möglich.

Für Anleger, die rentablere Anlagemöglichkeiten suchen, ohne dafür auf den Aktienmarkt ausweichen zu müssen, und dennoch nur in solide Unternehmen investieren wollen, können bonitätsabhängige Schuldverschreibungen eine interessante Investmentmöglichkeit sein. Diese Papiere bieten die Chance, eine höhere Rendite zu erzielen als mit klassischen Unternehmensanleihen gleicher Laufzeit und Bonität, da in der Rendite dem zusätzlichen Emittentenrisiko Rechnung getragen wird. Wie bei einer herkömmlichen Anleihe auch, bekommt der Anleger bei einer bonitätsabhängigen Schuldverschreibung über die gesamte Laufzeit hinweg feste Zinsen und am Ende wird sie zum Nennbetrag zurückgezahlt. Gegenüber einer klassischen Unternehmensanleihe bieten bonitätsabhängige Schuldverschreibungen allerdings mehr Flexibilität aufgrund individueller Laufzeiten. Zudem können auch Unternehmen als Referenzschuldner fungieren, die selbst keine Unternehmensanleihen herausgeben.

Die Bonität ist ausschlaggebend

Über den Erfolg einer bonitätsabhängigen Schuldverschreibung entscheidet, dass beim Referenzschuldner, beispielsweise einem Unternehmen oder einem Staat, auf den sich das Papier bezieht, bis zum Fälligkeitstermin kein Kreditereignis eintritt. Ein Kreditereignis in Bezug auf den Referenzschuldner (am Beispiel eines Unternehmens) tritt jeweils im Falle eines der nachfolgenden Ereignisse ein:

• Insolvenz: Beinhaltet alle Formen von Insolvenz-, Konkurs-, Liquidations-, Vergleichsverfahren sowie den Eintritt der Zahlungsunfähigkeit, Überschuldung oder von Vollstreckungshandlungen in das Vermögen des Referenzschuldners beispielsweise in Folge der Nichterfüllung von Zahlungsverpflichtungen. Neben deutschen Insolvenzverfahren werden auch entsprechende Verfahren in anderen Ländern berücksichtigt.

• Nichtzahlung auf eigene Verbindlichkeiten: Der Referenzschuldner kann Zahlungsverpflichtungen gegenüber Gläubigern aus Verbindlichkeiten nicht ordnungsgemäß, nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht erfüllen.

• Restrukturierung einer Verbindlichkeit: Dies beinhaltet in Bezug auf den Referenzschuldner jegliche Form einer Umstrukturierung von Zahlungsverpflichtungen. Erfolgt in der Regel bei einem in finanziellen Schwierigkeiten befindlichen Schuldner.

Tritt ein solches Kreditereignis ein, entfallen bei der entsprechenden bonitätsabhängigen Schuldverschreibung unmittelbar alle noch ausstehenden Zinszahlungen und das Papier wird vorzeitig zurückgezahlt. Der Anleger muss mit Verlusten rechnen, denn die Rückzahlung wird dann unter dem Nennbetrag erfolgen und kann im ungünstigsten Falle Null betragen. "Daher sollten sich Anleger vor dem Kauf die Bonität des Referenzschuldners sehr genau anschauen", empfiehlt Hussam Masri, Leiter des Produktmanagements bei der DekaBank. "Das gilt allerdings in gleicher Weise auch für die Bank oder das Finanzhaus, das die bonitätsabhängige Schuldverschreibung herausgegeben hat."

Denn wie bei jeder Schuldverschreibung besteht bei bonitätsabhängigen Schuldverschreibungen ein Emittentenrisiko. Gerät der Emittent in finanzielle Schwierigkeiten oder wird er zahlungsunfähig, können Zins und Tilgung ganz oder teilweise ausfallen.

Die DekaBank verfügt über eine gute Bonität. So hat die Rating-Agentur Standard & Poor’s (S&P) im Februar 2017 das Emittentenrating* der DekaBank auf die Note A+ angehoben, eine der besten Ratingeinschätzungen im deutschen Markt.

Als vergleichsweise sicher und solide gilt der Herausgeber einer Anleihe, wenn er von einer der bekannten Ratingagenturen mindestens die Note BBB (Standard & Poor’s) beziehungsweise Baa (Moody’s) erhalten hat. Damit besitzt er den so genannten Investment Grade-Status. Für bonitätsabhängige Schuldverschreibungen gilt, dass nur Referenzschuldner ausgewählt werden dürfen, deren Rating mindestens in diesem Investment Grade-Bereich liegt und, dass die Mindestanlagesumme bei 10.000 Euro liegt. Diese Anforderungen sind Teil der zehn Grundsätze der Selbstverpflichtung, auf die sich die Emittenten verständigt haben, um die Sicherheit und Transparenz der ehemaligen "Bonitätsanleihen" gegenüber den Anlegern zu erhöhen. Die Selbstverpflichtung beinhaltet zudem die Umbenennung zur bonitätsabhängigen Schuldverschreibung. Darüber hinaus dürfen nur noch Schuldverschreibungen mit festem Zins emittiert werden und der Referenzschuldner muss umfangreichen gesetzlichen Publizitätspflichten unterliegen.

* S & P: Emittentenrating von A+, stabiler Ausblick (Standard & Poor’s, Update vom 09.02.2017); Moody’s: Emittentenrating (Long-Term Senior Unsecured Debt and Issuer Rating) von Aa3, stabiler Ausblick (Moody’s, Update vom 05.01.2017). Weitere Ratings und aktuelle Ratingberichte finden Sie unter www.deka.de/deka-gruppe/investor-relations/ratings