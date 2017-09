Mit Tresor-Anleihen in Aktien investieren

Tresor- und Teilschutz-Anleihen bieten Anlegern die Möglichkeit, bis zum Cap an steigenden Aktienkursen zu partizipieren und sich gleichzeitig gegen hohe Verluste abzusichern.

Anlegern bleibt aufgrund der niedrigen Zinsen nicht erspart, intensiv nach Möglichkeiten zu suchen, ihre Gelder rentabel anzulegen. Sichere Anlagen wie Bundesanleihen oder Fest- und Tagesgeldkonten werfen, wenn überhaupt, kaum noch Zinsen ab. Auch konservative Anleger liebäugeln daher mehr und mehr mit einem Investment an den Aktienmärkten. Häufig fürchten sie jedoch das Risiko von Verlusten aufgrund von Kurschwankungen. In diesem Fall könnten Tresor- und Teilschutz-Anleihen eine interessante Anlagemöglichkeit darstellen.

Mit diesen Schuldverschreibungen partizipiert der Anleger bis zu einem vorher festgelegten Höchstwert, dem so genannten Cap, am Wertzuwachs des Basiswerts, auf den sich das Papier bezieht. Meist ist das ein großer bekannter Index wie etwa der Euro Stoxx 50®. "Die DekaBank bietet Tresor-Anleihen auf eine Vielzahl von Basiswerten an", hebt Hussam Masri, Leiter des Produktmanagements bei der DekaBank, hervor. "Zum Beispiel können sie neben einem Index gezielt auf den Aufschwung etwa der Energiebranche setzen oder auch auf einen Fonds, der eine Dividendenstrategie verfolgt."

Sollte sich der Basiswert entgegen der Erwartung des Anlegers rückläufig entwickeln oder der Kurs kurz vor Rückzahlung des Papiers sogar unerwartet einbrechen, ist das für den Anleger kein Grund zur Sorge. Selbst wenn der Basiswert auf oder unter den Startwert rutscht, wird der Nennbetrag der Tresor-Anleihe zu 100 Prozent zurückgezahlt. Und wer bereit ist, ein Verlustrisiko in Kauf zu nehmen, kann Teilschutz-Anleihen erwerben, bei denen das Kapital zu 85 oder 90 Prozent durch die Emittentin teilabgesichert ist. Dafür steigen im Gegenzug die Gewinnchancen, da der Cap höher liegt als bei einer vergleichbaren Tresor-Anleihe mit vollständigem Kapitalschutz durch die Emittentin. Bei beiden Varianten gilt allerdings: Steigt der Kurs des Basiswerts über den Cap hinaus, profitiert der Anleger von diesem Wertzuwachs nicht mehr. In diesem Fall würde er mit einer Direktanlage besser fahren.

Wie bei jeder Schuldverschreibung gilt es jedoch auch bei Tresor-Anleihen das Emittentenrisiko im Auge zu behalten. Gerät der Herausgeber in eine finanzielle Schieflage oder wird er zahlungsunfähig, kann die Rückzahlung der Anleihe ganz oder teilweise ausfallen. Anleger sollten daher darauf achten, dass der Herausgeber einer Tresor-Anleihe finanziell solide ist.

Die DekaBank verfügt über eine gute Bonität. So hat die Rating-Agentur Standard & Poor’s (S&P) im Februar 2017 das Emittentenrating* der DekaBank auf die Note A+ angehoben, eine der besten Ratingeinschätzungen im deutschen Markt.

Nähere Informationen zu Tresor- und Teilschutzanleihen der DekaBank erhalten Sie unter https://zertifikate.deka.de oder von den Sparkassen-Ansprechpartnern vor Ort.

S & P: Emittentenrating von A+, stabiler Ausblick (Standard & Poor’s, Update vom 09.02.2017); Moody’s: Emittentenrating (Long-Term Senior Unsecured Debt and Issuer Rating) von Aa3, stabiler Ausblick (Moody’s, Update vom 05.01.2017). Weitere Ratings und aktuelle Ratingberichte finden Sie unter www.deka.de/deka-gruppe/investor-relations/ratings