Investieren wie Warren Buffet

Oft werden Value-Strategien in steigenden Marktphasen vergessen und erst in schwierigen Zeiten wieder populär. Dass sie ihre Berechtigung jedoch in jeder Börsenphase haben und sich mit ihnen auch noch eindrucksvolle Renditen erzielen lassen, zeigt einer der bekanntesten Star-Investoren: Warren Buffett.

Konsequente Anlagestrategie

Seit Jahrzehnten sucht Warren Buffett kontinuierlich nach scheinbar unaufregenden, aber werthaltigen Aktien und hat damit ußerst eindrucksvolle Gewinne erzielt. Er gilt als einer der brillantesten und weltweit bekanntesten Investoren und zählt mit einem Vermögen von rund $66 Mrd. zu den reichsten Amerikanern. Trotz seines enormen Erfolges ist Buffett auf dem Boden geblieben, was dem Milliardär den Kultstatus einbrachte. Er wurde durch seine konsequente Anlagestrategie bekannt, mit der er langfristig über alle Börsenphasen hinweg den Markt schlagen konnte. Seine "Buy-and-Hold" Positionen an Coca-Cola, American Express und Gillette etc. sind legendär. Glücklicherweise hütet Buffett seine Investmentgrundsätze nicht, sondern spricht sehr deutlich und offen über die Erfolgsfaktoren.

Seine Strategie beruht auf Geduld und Gewissenhaftigkeit. Was sie so reizvoll macht, ist neben den Renditemöglichkeiten und der Robustheit über diverse Marktphasen hinweg auch, dass man in eine schlüssige Unternehmensstory investiert: Im Kern geht es darum, günstige, qualitativ hochwertige Unternehmen zu finden, die dank eines einzigartigen Alleinstellungsmerkmals über einen regelrechten schützenden Burggraben verfügen, der für ein stabiles, profitables Geschäft sorgt. Der Recherche, Bewertung und Auswahl von Unternehmen wird daher sehr viel Aufmerksamkeit gewidmet. Buffetts Rat, ein Unternehmen so gründlich zu analysieren, als ob man die gesamte Firma übernehmen wollte, unterstreicht, mit welcher Ernsthaftigkeit und Aufwand er die Selektion betreibt.

Wie kam Buffet zu seinem legendären Investmentstil? Inspiriert von vier bedeutenden Investmentvätern, stellte er seine gewinnbringende Strategie zusammen: Benjamin Graham, Philip Fischer, John Burr Williams und Charles Munger, mit dem er noch heute in Berkshire Hathaway eng zusammenarbeitet. Als Student und Mitarbeiter des "Urvaters der Value-Investoren", Benjamin Graham, lernte Buffett neben der Bedeutung quantitativer Kriterien dessen Konzept des Sicherheitsabstandes schätzen. Allerdings rückte er später immer weiter von rein quantitativen Lehren ab und fand in qualitativen Charakteristika von Unternehmen wertvolle ergänzende Aussagen. Von Fischer lernte er, wie wichtig es ist, sich über das gesamte Unternehmen, dessen Management und sofern möglich, auch über Aussagen aus dem "Flurfunk" zu informieren. Buffett ist bekannt für seine guten Kontakte und intensiven Gespräche zu führenden Managern. Von Williams nahm er mit dem DCF eine Methode zur Berechnung des inneren Wertes mit. Buffet vollzieht oft Unspektakuläres, teils sogar Unpopuläres. Das Geheimnis seines Erfolges liegt darin, Aktien zu kaufen, die wenig Risiken ausgesetzt sind. Seine Strategie lässt sich mit folgendem Zitat gut zusammenfassen:

"Aktien sind einfach. Man kauft bloß Anteile an einem großartigen Unternehmen mit höchst integrem und fähigen Management für weniger als seinen inneren Wert. Dann behält man diese Anteile für immer." Warren Buffett