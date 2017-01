Das UBS Open End Index-Zertifikat

Was ist "Quality Investing"?

Mit Quality Investing wird eine Anlagestrategie bezeichnet, die auf der Identifikation von Investitionsobjekten, wie beispielsweise Aktien, mit überdurchschnittlich hohen Qualitätsmerkmalen basiert.

Ursprünglich stammt der Begriff aus dem Bereich der Anleihen- oder Immobilien-Investitionen, in dem über Ratings bzw. Gutachten die Qualität und der Preis des einzelnen Investitionsobjektes bestimmt wird. Benjamin Graham, der als Urvater des Value Investing gilt und Mentor von Warren Buffett war, erkannte bereits in den 1930er Jahren die Qualitätsproblematik bei Aktien und nahm in seinen 1934 und 1949 erschienenen Büchern "Security Analysis" und "The Intelligent Investor" eine Unterscheidung zwischen Quality- und Low Quality-Aktien vor.

Welche Kriterien können bei der Auswahl von Qualitätsaktien hilfreich sein?

Zur Identifikation von Qualitätsaktien werden in der Regel eine Reihe von betriebswirtschaftlichen Größen und Finanzkennzahlen herangezogen. Selektionskriterien können beispielsweise Kennzahlen zur Ermittlung der Finanzkraft, zum Geschäftsmodell oder zur aktuellen Unternehmensbewertung sein. Beispielhaft seien hier die Eigenkapitalquote, das Kurs-Gewinn-Verhältnis, die Nettogewinnmarge und die Eigenkapitalrendite genannt.

Die Produktlösung

Das UBS Open End Index Zertifikat auf den QIX Deutschland bildet die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index, der eventuelle Netto-Dividenden der Indexmitglieder reinvestiert, nach Abzug der Managementgebühr von 1,50 Prozent p.a. ohne Laufzeitbegrenzung eins zu eins ab. Das Zertifikat eignet sich am besten für Anleger mit mittlerer bis erhöhter Risikotoleranz, die mit wenig Kapital- und Verwaltungsaufwand an der Wertentwicklung der im Index enthaltenen Aktien partizipieren möchten.

Open End Index-Zertifikat

