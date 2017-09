Chancenreich, sicher und flexibel

Investieren in Eigenregie birgt hohe Risiken. Gleichzeitig ist bei den klassischen Vermögensverwaltern die erforderliche Anlagesumme für viele private Anleger in der Regel zu hoch. Dies mögen Gründe dafür sein, dass der Deutschen liebstes Anlageprodukt über viele Jahre das Sparbuch war. In Zeiten historisch niedriger Zinsen setzt aber ein Umdenken ein. Mit Allvest geht ein neues Produkt mit dem Ziel an den Start, sowohl chancenreich als auch sicher zu investieren. Geht das wirklich? Im Interview stehen die Köpfe hinter dem Konzept Rede und Antwort.

v. l. n. r.: Martin Schneider, Dr. Felix Benedikt und Mario Skoric

Allvest wird als eine echte Produktinnovation beworben. Was ist grundlegend neu an dem Konzept?

Felix Benedikt: Bei Allvest kann der Anleger selbst bestimmen, wie lange er investieren will, ob mit einmaliger Einzahlung, per Sparplan oder mit einer Kombi aus beidem, welches Risiko er eingehen und welche Absicherung er wählen will. Das Thema Sicherheit steht bei Allvest ganz oben: So kann der Kunde eine Kapitalgarantie in verschiedener Höhe wählen und hat damit am Ende einen festen Betrag, der auf jeden Fall ausgezahlt wird. Der sicherheitsorientierte Teil seiner Investition wird von den Investmentprofis der Allianz in einem der weltweit größten und sichersten Portfolios angelegt, dessen Wert 245 Mrd. Euro übersteigt.

Was genau ist der Vorteil von Allvest gegenüber einer herkömmlichen Geldanlage?

Felix Benedikt: Drei zentrale Vorteile stechen sofort ins Auge - chancenreich, sicher, flexibel: Zunächst ist eine Investition mit Allvest chancenreicher als zum Beispiel in Staatsanleihen, da Teile des Kapitals in ETFs oder aktiv gemanagte Fonds investiert werden. Gleichzeitig ist Allvest sicherer als eine herkömmliche Aktienanlage, da wir die bereits erwähnte Kapitalgarantie anbieten, die über die Allianz abgesichert ist. Schließlich ist Allvest auch noch flexibler, da der Kunde jederzeit Geld einzahlen und entnehmen kann.

Wie funktioniert Allvest genau?

Mario Skoric: Der Kunde bestimmt zunächst mit wenigen Klicks die wichtigsten Parameter nach seinen persönlichen Bedürfnissen: Wieviel möchte ich investieren? Einmalig, als laufender Sparplan oder in Kombination? Wie hoch soll die Kapitalgarantie sein? Und wie lange möchte ich investieren? Anhand dieser Parameter stellen wir bei Allvest dann den optimalen Investitions-Mix aus Investmentfonds und dem Sicherungsvermögen der Allianz zusammen. Wir arbeiten dabei mit zwei verschiedenen Töpfen - einem, der die Renditechancen globaler Kapitalmärkte mit Investmentfonds verfolgt und einem, der die sicherheitsorientierte Anlage im Blick hat.

Andreas Lindner: Ein höchstmögliches Maß an Sicherheit gewährleistet das Sicherungsvermögen der Allianz. Bei den Investmentfonds hat der Kunde dann die Wahlmöglichkeit zwischen kostengünstigen ETFs und einem aktiven Portfoliomanagement durch Allianz Global Investors zu Sonderkonditionen.

Andreas Lindner

An wen richtet sich Allvest? Bietet sich Allvest auch für Kleinanleger und zur Altersvorsorge an?

Mario Skoric: Unbedingt. Allvest macht sogar ganz besonders für Kleinanleger Sinn. Diese profitieren nämlich von den Vorteilen traditioneller Vermögensverwalter, dies aber zu einem für Privatanleger besonders günstigen Preis. Dank der Flexibilität des Produkts kann man mit Allvest sowohl langfristig Vermögen fürs Alter zurücklegen, Geld für wichtige Anschaffungen sparen oder eine Rücklage für Notfälle aufbauen.

Martin Schneider: Und das alles mit deutlich besseren Renditechancen, als wenn das Geld auf dem Tagesgeldkonto liegt oder in schwach verzinsten Anleihen steckt. Da es sich bei Allvest genau genommen um eine neue, völlig flexible Form der privaten Rentenversicherung handelt, kommen je nach Laufzeit sogar noch Steuervorteile hinzu.

Welche Risiken habe ich als Anleger?

Andreas Lindner: Auch hier spielt Allvest seine Vorteile aus. Wir haben ja bereits über die Kapitalgarantie gesprochen, die dem Kunden am Ende einen Mindestbetrag zur Auszahlung garantiert - übrigens bis zu 100% seiner gesamten Einzahlungen. Während der Laufzeit beobachten zudem die Investmentprofis der Allianz die aktuelle Marktentwicklung und schichten im Portfolio entsprechend zwischen renditeorientierten Investmentfonds und dem Sicherungsvermögen der Allianz um. So gleichen sie die Wertschwankungen am Kapitalmarkt bestmöglich aus.

Wie lange dauert es, bis Anleger an ihr Geld kommen?

Martin Schneider: Flexibilität ist ein zentraler Vorteil von Allvest. Viele wollen ihre Vorsorge nicht bis ins letzte Detail planen, und auf unerwartete Veränderungen reagieren können. Deshalb machen wir es möglich, investiertes Geld bei Bedarf unkompliziert und innerhalb weniger Tage zu entnehmen.

Wie sieht es in punkto Transparenz aus?

Martin Schneider: Seit der Finanzkrise sind viele Anleger zu Recht skeptisch gegenüber dem Kapitalmarkt und unverständlichen Finanzprodukten. Dem wollen wir entgegenwirken. Bei Allvest können sich unsere Kunden jederzeit in einem intuitiven Portal online und transparent über die Zusammensetzung und den Stand ihrer Investition informieren.

Müssen Anleger bei Allvest viel Erfahrung mitbringen oder sind auch Neueinsteiger gut aufgehoben?

Mario Skoric: Erfahrung oder ein Interesse für die eigene Vorsorge schadet nicht, ist aber nicht zwingend erforderlich. Schließlich stellen unsere Investmentprofis einen individuellen Investitions-Mix anhand der Vorgaben des Kunden zusammen - und passen diesen während der Laufzeit entsprechend der Marktentwicklung an. Gegen Ende der Laufzeit ist es zum Beispiel sinnvoll, Geld aus dem chancenorientierten Topf zu nehmen und in den sicherheitsorientierten Topf zu verlagern. Neueinsteiger sind mit der Vielzahl von Anlagemöglichkeiten ja häufig überfordert.

Wann geht Allvest an den Start?

Felix Benedikt: Zurzeit arbeiten wir unter Hochdruck an Allvest und testen das Konzept mit potentiellen Kunden, um deren Feedback und Wünsche aufzunehmen. Schon jetzt können Interessenten den Konfigurator ausprobieren, sich ein individuelles Portfolio erstellen lassen und sich für die exklusive Startphase registrieren. Der offizielle Start ist dann 2018 geplant.

Zu den Personen:

Dr. Felix Benedikt, CFA: "Aktuell leitet Felix Benedikt strategische Projekte in der Allianz Deutschland AG, insbesondere im Bereich der Digitalisierung. Davor war er CEO eines internen Allianz-Fonds für verschiedene Asset-Klassen, z. B. Infrastruktur, Immobilien und Aktien. Er hat seit 2004 verschiedene Positionen im Investmentmanagement und Assetmanagement verantwortet. Zuvor war er als Wirtschaftsanwalt tätig. Felix ist promovierter Jurist, Diplom-Kaufmann und Chartered Financial Analyst (CFA)."

Martin Schneider, Aktuar: "Martin Schneider hat mehr als 10 Jahre Erfahrung im Finanzbereich. Zuletzt war Martin als Manager bei McKinsey stark in die Entwicklung von digitalen Geschäftsmodellen und innovativen Produktlösungen involviert. Zuvor war er Prokurist bei der KPMG AG wo er sich schwerpunkmäßig mit den Bereichen Kapitalmarktentwicklung und Risikomodellierung beschäftigte. Martin ist Aktuar (DAV) und studierte sowohl Wirtschaftsmathematik als auch Applied Mathematics in den USA."

Mario Skoric, CFA: "Mario Skoric arbeitet seit 2000 bei der Allianz im Investmentbereich und leitet hier seit mehr als 10 Jahren verschiedene Teams im Bereich des Portfoliomanagements. Momentan ist er für die Allianz weltweit für die Strategische Asset Allokation der Versicherungsportfolios von über 600 Milliarden € verantwortlich. Mario referiert und veröffentlicht zum Thema der modellhaften Optimierung von Versicherungsportfolios. Er ist Diplom-Kaufmann und Chartered Financial Analyst (CFA)."

Andreas Lindner: "Andreas Lindner ist seit 2014 Chefkapitalanleger der Allianz Lebensversicherung und der Allianz Private Krankenversicherung und damit verantwortlich für Kundengelder im Volumen von über 290 Mrd. Euro. Seit 1999 in unterschiedlichen Funktionen im Investmentbereich der Allianz tätig, darunter als Leiter der Investmentstrategie von Allianz Leben. Zuvor Studium der Betriebswirtschaftslehre in Tübingen und Lund (Schweden)."

