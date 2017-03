Börse Frankfurt: Handeln mit Qualitätsgarantie

Jeder kennt die Börse Frankfurt aus dem TV: Täglich werden hier vom Parkett aus die Börsennews präsentiert. Was nicht jeder weiß: Bei der Orderaufgabe auf der Website der Hausbank oder Online-Bank können Privatanleger die Börse Frankfurt als Handelsplatz direkt auswählen, indem sie einfach in der Maske nach Eingabe der Wertpapierkennnummer die Börse Frankfurt wählen, statt sich mit der standardmäßig eingestellten Vorauswahl zufrieden zu geben. Mit der Wahl der Börse Frankfurt erhalten Privatanleger Zugang zu einem der bedeutendsten börslichen Marktplätze in Deutschland mit knapp 1,4 Millionen verschiedenen Wertpapieren. Gerade für Privatanleger hat der Handel an der Börse Vorteile, die keine andere Form des Wertpapierhandels bietet: eine gesetzlich vorgeschriebene Neutralität, hohe Transparenz und eine besonders hohe Sicherheit, die durch die Handelsüberwachungsstelle (HüSt), einem eigenständigen Börsenorgan, zu jeder Zeit gewährleistet ist.

Enge Spreads: Voraussetzung für niedrige Handelskosten

Viele Anleger beurteilen die Kosten eines Wertpapierkaufs oder -verkaufs anhand der berechneten Transaktionsentgelte - ein Fehler, denn den Löwenanteil der Gesamthandelskosten verursachen die Spreads, also die Spannen zwischen Kauf- und Verkaufspreis. Je enger der Spread ist, d.h. je näher Ankaufs- und Verkaufskurs beieinander liegen, desto günstiger wird die Orderausführung. Die Börse Frankfurt garantiert bei einer großen Auswahl an Wertpapieren mindestens den Referenzmarktpreis. Das ist der Preis, der am Markt mit den engsten Spreads - in der Regel der Heimatmarkt mit der höchsten Liquidität - angezeigt wird. Für deutsche Aktien und ETFs ist Xetra, der vollelektronische Handelsplatz der Deutschen Börse, Referenzmarkt. Für ausländische Wertpapiere ist es in der Regel die größte Börse des jeweiligen Landes. Die Börse Frankfurt verspricht Anlegern nicht nur, dass sie zu jeder Zeit ein Wertpapier zum Referenzmarktpreis oder besser kaufen oder verkaufen können - sie garantiert es sogar: Die Qualitätsgarantie der Börse Frankfurt sichert Privatanlegern zu, dass sie im Falle einer schlechteren Orderausführung die Differenz zwischen tatsächlichem Ausführungspreis und dem Referenzmarktpreis erstattet bekommen. Diese Garantie gilt für alle deutschen Aktien aus den Indizes DAX, MDAX und TecDAX sowie für die Blue-Chip-Aktien aus dem europäischen Benchmarkindex EURO STOXX 50 und Werte aus dem US-amerikanischen Top-Index S&P 100. Ebenfalls von der Qualitätsgarantie abgedeckt sind alle an der Börse Frankfurt notierten börsengehandelten Fonds, sogenannte ETFs und ETPs. Die Garantie gilt für Orders bis hin zu einer Höhe von 7.500 € während der Handelszeiten des jeweiligen Referenzmarktes. Sollte der Preis einer Orderausführung tatsächlich schlechter sein als der Preis am Referenzmarkt, steht Anlegern die kostenlose Hotline (Tel.: 0800-23 020 23) der Handelsüberwachungsstelle zur Verfügung.

Spezialisten garantieren zu jeder Zeit beste Preise

Deutschlands größte Börse ist ein Magnet für Investoren jeglicher Couleur, dementsprechend hoch ist die Liquidität in vielen Wertpapieren, wodurch kontinuierlich attraktive Preise gewährleistet sind. Bei einer Produktpalette von fast 1,4 Millionen Titeln gibt es natürlich auch Wertpapiere, die seltener gehandelt werden. Um auch bei diesen weniger liquiden Titeln zu jeder Zeit einen Preis auf Referenzmarktniveau zu gewährleisten, stellen sogenannte Spezialisten die Handelbarkeit dieser Wertpapiere sicher. Die Spezialisten sind zur Bereitstellung handelbarer Kauf- und Verkaufspreise, sogenannte Quotierungen, verpflichtet. Dazu zählt beispielsweise die Festsetzung maximaler Handelsspannen, innerhalb derer sich die Kauf- bzw. Verkaufspreisstellungen bewegen dürfen, sowie minimale Quotierungsvolumina, um die zeitnahe Ausführung auch von größeren Orders zu gewährleisten. Außerdem sind Spezialisten zum Stillhalten verpflichtet: Sie halten eine Quotierung eine gewisse Zeit, damit Anleger die Möglichkeit haben, darauf zu reagieren. Des Weiteren vermeiden Spezialisten wirtschaftlich nicht sinnvolle Teilausführungen, die für den Anleger wegen der eventuell mehrfach anfallenden Handelsgebühren von Nachteil sein könnten. Unabhängig davon werden aber bei der Handelsentgeltberechnung taggleiche Teilausführungen seitens der Börse Frankfurt wie eine einzelne Ausführung behandelt, d.h. Ihrer Bank oder Ihrem Broker werden keine Zusatzkosten berechnet.

Mehr Rendite mit eigenen Limits

Eine weitere Besonderheit der Börse Frankfurt gegenüber anderen Handelsplattformen für Privatanleger ist die Möglichkeit, Kundenorders direkt gegeneinander auszuführen. Üblicherweise werden Kundenaufträge nämlich einfach zum Preis des Handelsplattformanbieters ausgeführt. Wenn Privatanleger den Handelsplatz Börse Frankfurt auswählen und mit ihrer Order ein Limit innerhalb des angezeigten Spreads für das zu handelnde Wertpapier setzen, wird ihr Auftrag mit dem günstigsten Gegenauftrag eines anderen Anlegers gematcht. Denn Börse Frankfurt zeigt diese Order allen Handelsteilnehmern an. Dadurch gestalten Privatanleger den Preis mit und es wird sogar eine Ausführung möglich, die noch besser als der angezeigte Spezialistenpreis ist. Gerade für Privatanleger ist die Börse Frankfurt damit eine überlegene Alternative zu anderen Handelsplattformen: Neben den Vorteilen der börsentypischen Transparenz und Neutralität sowie einem hohen Maß an Anlegersicherheit erweist sich speziell die Qualitätsgarantie als echtes Alleinstellungsmerkmal, dessen Vorteile nur einen Mausklick entfernt sind. Es lohnt sich also durchaus bei der Orderaufgabe, den Handelsplatz aktiv selbst zu bestimmen, statt der Voreinstellung in der Handelsmaske blind zu vertrauen.

