Internationale Rohstoffbörsen

Es gibt einige verschiedene internationale Rohstoffbörsen, an denen Tag für Tag große Mengen an Rohstoffen gehandelt werden. Eine der wichtigsten Börsen für Rohstoffe ist die New York Mercantile Exchange (NYMEX). Die Rohstoffbörse in New York ist die weltweit größte Warenterminbörse. Sie ist im Jahr 1994 aus der New York Mercantile Exchange und der New York Commodities Exchange (COMEX) hervorgegangen. An der NYMEX werden nun Edelmetalle, Industriemetalle, Energieprodukte, Agrarrohstoffe und weitere Waren gehandelt.

Die Chicago Board of Trade (CBOT) ist eine weitere wichtige Rohstoffbörse. Diese ist die älteste Terminbörse der Welt und wurde schon im Jahr 1848 gegründet. In Chicago werden vor allem Futures und Optionen auf Agrarrohstoffe gehandelt. Die Chicago Board of Trade ist somit eine der größten Warentermin- und Optionsbörsen der Welt. Neben der CBOT existiert in Chicago noch die CME, die Chicago Mercantile Exchange. Bei der CME handelt es sich ebenfalls um eine Rohstoffbörse. Die CME, CBOT, COMEX und NYMEX gehören heute zur CME Group. Diese hat ihren Sitz in Chicago und ging aus der Fusion der CME mit der CBOT hervor. Im Jahr 2008 übernahm die CME Group schließlich noch die New York Mercantile Exchange. Nun ist die CME Group die weltgrößte Options- und Terminbörse. Auf dem zweiten Platz befindet sich die European Exchange (Eurex), welche durch die Deutschen Terminbörse (DTB) und der Swiss Options and Financial Futures Exchange (SOFFEX) entstand. Bei Industriemetallen wie Aluminium, Nickel, Kupfer, Blei, Zinn und Nickel wenden sich die Rohstoffhändler an die London Metal Exchange (LME). Die LME hat eine Monopolstellung für fast alle Industriemetalle außer Kupfer. Denn Kupfer wird vornehmlich auch an der NYMEX gehandelt.

Der elektronische Handel von Optionen und Futures auf Elektrizität, Energie und Agrarrohstoffe wird hingegen mehrheitlich über die Intercontinental Exchange (ICE) abgewickelt. Der amerikanische Börsenbetreiber ICE besitzt die ICE Futures Europe, ICE Futures U.S und die ICE Futures Canada. Die ICE Futures Europe ist die größte Terminbörse für Erdöl, Erdgas und elektronische Energie in Europa. Diese ging aus der ursprünglichen International Petroleum Exchange (IPE) hervor, welche durch die Übernahme von der Intercontinental Exchange Gesellschaft in ICE Futures Europe umbenannt wurde.

Die Aufsichtsbehörden

An allen diesen Börsenplätzen wachen verschiedene Aufsichtsbehörden, welche speziell für die Überwachung des Rohstoffmarktes erschaffen wurden. In den Vereinigten Staaten ist die bekannteste Aufsichtsbehörde die Commodity Futures Trading Commission (CFTC). In Kontinentaleuropa herrscht hingegen die European Securities and Markets Authority (ESMA), während im Vereinigten Königreich die Financial Conduct Authority (FCA) ein Auge auf den Rohstoffhandel wirft, um den korrekten Ablauf am Rohstoffmarkt zu gewährleisten.

Handelsplatz außerhalb der Börse

Der London Bullion Market (LBM) ist keine Rohstoffbörse aber eine der weltweit bedeutendsten Handelsplätze für Gold und Silber in physischer Form. Bei der LBM handelt es sich um einen Handelsplatz außerhalb der Börse, dieser wird als Over-the Counter (OTC) bezeichnet. Über ein Preisfixing werden dort zweimal täglich die Weltmarktpreise für Gold und Silber festgelegt. Seit dem Jahr 1897 geschieht dies für Silber und seit 1919 auch für Gold. Das Goldfixing findet vormittags um 11:30 Uhr MEZ und nachmittags um 16:00 Uhr MEZ statt. Der LBM ist ein Großhandelsmarkt, das bedeutet, der Mindestumfang der gehandelten Beträge liegt in der Regel bei 1.000 Unzen Gold und 50.000 Unzen Silber. So werden jeden Handelstag über 600 Tonnen Gold und 3.000 Tonnen Silber gehandelt. Ein Teil dieser Handelsvolumen sind Transaktionen mit einem spekulativen Hintergrund und das Edelmetall wechselt nur für kurze Zeit seinen Besitzer.

Neben dem London Bullion Market existiert noch der London Platinum and Palladium Market (LPPM). Hierbei handelt es sich ebenfalls um einen OTC-Markt außerhalb der Börse, an dem die Preisbildung für die Edelmetalle Palladium und Platin stattfindet.



