Der Follower

Von Top-Tradern profitieren

Top-Trader sind hauptsächlich "alte Hasen" in punkto Investment, Experten oder einfach erfahrene Trader, die wissen, wie sie den Rubel ins Rollen bringen. Das Handeln als Follower kann jedoch auch mit weniger Erfahrung sehr profitabel sein und ist denkbar einfach: Top-Trader suchen, auswählen, ins eigene Portfolio übernehmen und von den Gewinnen des Traders in gleichem Maße profitieren. Ist erst einmal ein Trader gefunden, der zu den eigenen Anlagewünschen passt und eine gute Bilanz aufweist, lässt sich dieser ganz leicht per "Drag and Drop" ins eigene ayondo-Portfolio ziehen. Damit wird die Anlagestrategie des Traders in das Portfolio des Followers übernommen. Bis zu fünf Top-Trader können Follower ihrem Portfolio hinzufügen.

Mit den richtigen Top-Tradern im Gepäck, steht dem Anlageerfolg dann so gut wie nichts mehr im Wege. Umso wichtiger ist es deshalb, die richtigen Trader auszuwählen. Dazu gibt ayondo seinen Followern praktische Hilfsmittel an die Hand.

So finden Follower den passenden Top-Trader

Einen ersten Überblick über die Leistung der Trader können sich Follower anhand der Karrierestufe, die der Trader bereits erreicht hat, verschaffen. Hat der Top-Trader bereits mehrere Stufen der Karriereleiter erklommen, spricht dies dafür, dass der Trader langfristig und nachhaltig handelt und zu hohe Risiken meidet. Dieses Wissen kann die Entscheidung des Followers bereits sehr erleichtern. Darüber hinaus gibt es noch eine Vielzahl weiterer Indikatoren, durch die Follower die Leistungen der Trader auf einen Blick erkennen können. So sind etwa die Trades pro Monat, der maximale Drawdown - also der maximale kumulierte Verlust des Traders in Prozent - oder die Anzahl der Follower, die dem Trader bereits folgen, in einer Übersicht für den Follower klar aufgeschlüsselt. Auch über die Volatilität des Trader-Portfolios oder über das Gewinn-Verlust-Verhältnis in Prozent, kann sich der Follower auf einen Blick informieren. Außerdem können Follower auf ayondo die Performance des Traders in verschiedenen Zeitabschnitten unter anderem anschaulich in einer Graphik unter die Lupe nehmen. Dadurch, dass ayondo den Followern einen so hohen Grad an Transparenz bietet, verringern sich deren Anlagerisiken immens. Dank historischer Daten haben Follower zudem jederzeit die Möglichkeit sich frühere Handelsaktivitäten der Trader anzusehen.

Das Risiko steuern

Hat sich der Follower für einen oder mehrere Trader entschieden, hat er zusätzlich die Möglichkeit die persönlichen Risikoeinstellungen nach seinen Wünschen festzulegen. So kann der Follower das Risiko auch ungleichmäßig auf die Trader in seinem Portfolio verteilen. Läuft das Investment bei einem Trader beispielsweise gerade besonders gut, kann der Follower diesem Trader in seinem Portfolio mehr Gewicht verleihen, indem er die Ordergröße für diesen Trader mit Hilfe eines Hebels anpasst. Dieser Hebel lässt sich auch für jeden Einzelwert im Portfolio des Traders separat einstellen. Hat etwa ein Trader ein besonders gutes Händchen für Gold-Investments, lohnt es sich unter Umständen den Hebel für die Gold-Anlage dieses Traders höher anzulegen, um überproportional an dessen Gold-Trades mitzuverdienen.

Zum risikofreien Austesten stellt ayondo den Followern ein Demo-Konto bereit, das 15 Tage kostenlos genutzt werden kann. Auch an den regelmäßig stattfindenden Webinaren, können Follower kostenlos teilnehmen und sich über Trading-Strategien, Marktgeschehen und mehr informieren.

CFDs sind eine hochriskante Anlagealternative. Ihre Einlagen unterliegt Risiken. Trade- und Orderausführungen werden ausschließlich durch ayondo markets Limited erbracht. Social Trading Dienstleistungen werden ausschließlich durch ayondo GmbH erbracht.