Demo- V.S. Live-Trading - Das erwartet Real Money Trader auf ayondo

Wer ein Echtgeld-Konto auf ayondo führt und Trades direkt über die Plattform des Brokers ayondo markets eingibt, der wird damit zum Real Money Trader. Diese setzen ihr eigenes Geld ein und übernehmen damit mehr Verantwortung. Auf ayondo genießen Real Money Trader dadurch auch einige Vorteile.

Ihre Vorteile als Real Money Trader auf ayondo

Wenn Sie Real Money Trader werden, können Sie auf ayondo die erweiterten Tools von ayondo markets nutzen. Damit heben Sie sich als Trader von anderen Top Tradern ab, die nicht mit ihrem eigenen Geld auf ayondo traden. Dieser Unterschied wird auf ayondo auch optisch sichtbar gemacht: Alle Real Money Trader werden ab einem Einzahlungsbetrag von mindestens 1.000 Euro in den Ranglisten hervorgehoben und erhalten darüber hinaus ein spezielles Wappen auf ihrem ayondo-Profil, das sie als Real Money Trader ausweist. Follower haben darüber hinaus die Möglichkeit gezielt nach Real Money Tradern zu suchen. Durch diesen speziellen Suchfilter für die Follower und die sichtbare Kennzeichnung, können Real Money Trader noch mehr Follower anziehen und ihre Umsätze damit zusätzlich erhöhen. Der wohl wichtigste Grund, weshalb Real Money Trader bei Followern so beliebt sind, ist das Vertrauen, das dadurch geschaffen wird, dass Real Money Trader mit Ihrem eigenen Geld handeln. Dadurch wissen Follower in spe, dass diese Trader so sehr hinter Ihrer Anlagestrategie stehen, dass sie dafür auch ihr eigenes Geld in die Hand nehmen. Darüber hinaus können Real Money Trader den vollen Funktionsumfang von ayondo markets nutzen und haben so zum Beispiel Zugriff auf das umfangreiche Charting-Paket auf der hauseigenen Handelsplattform TradeHub®. Zusätzlich haben Real Money Trader die Möglichkeit mobil mit Hilfe des Smartphones Trades einzugeben und zu überwachen.

