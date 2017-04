Der Top Trader

Diese Vorteile genießen Sie als ayondo-Trader

Besonders lukrativ für die Trader ist die doppelte Verdienstmöglichkeit auf ayondo. Mit dem volumenbasierten Vergütungsmodell erhalten Top Trader einen prozentualen Anteil des durch Follower-Volumen generierten Spread-Bruttoeinkommens. Dabei ist es allein den Tradern überlassen, ob Sie mit echtem Geld oder mit virtuellem Geld handeln. Trader, die mit echtem Geld handeln, profitieren allerdings von einer höheren Vergütung in Form eines höheren prozentualen Anteils.

ayondo erleichtert den Tradern jedoch nicht nur das Anwerben von Followern. Auch das Handeln selbst wird Tradern enorm erleichtert. So können Trader etwa die intuitive Handelsplattform "TradeHub®" nutzen, die sich an den Wünschen der ayondo-Kunden orientiert und den Tradern das Handeln so komfortabel wie möglich macht.

Mit Hilfe von Webinaren und der Möglichkeit zur Nutzung des Reuters News Feeds sowie des Sentiment Traders, können sich Trader jederzeit über die aktuelle Stimmung am Markt auf dem Laufenden halten. Auch mobil befinden sich Top Trader, dank der ayondo-iPhone-App, immer am Puls der Zeit.

