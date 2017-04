Der Stromtarif in einer App

Oftmals fällt es im Alltag schwer, nachhaltiges und umweltbewusstes Denken in die Tat umzusetzen. Gerade im Bezug auf die Wahl des passenden Stromanbieters lassen sich viele allein schon von dem Gedanken an lästigen Papierkram abschrecken. Dass es aber auch ganz einfach sein kann, einen wirklich smarten Stromtarif zu finden und dabei der Umwelt etwas Gutes zu tun, beweist Vattenfall mit der ENPURE App.

Diese liefert, salopp gesprochen, den Stromtarif für die Hosentasche. Alle wichtigen Funktionen sind hier in einer praktischen Anwendung gebündelt. Abschlagszahlungen können ganz den eigenen Bedürfnissen entsprechend selbst festgelegt, Zählerstände bequem per App mitgeteilt werden und selbstverständlich bekommt man im Anschluss auch sämtliche Rechnungen direkt aufs Handy. So hat man den Verbrauch stets im Blick, der lästige Papierkram entfällt komplett. Selbst ein Umzug wird mit der App zum Kinderspiel. Einfach nur die Adressänderung mitteilen, der Rest wird von ENPURE geregelt.

So unkompliziert wie die Handhabung ist auch die Installation der App. Einfach im Store kostenfrei herunterladen, die eigenen Daten eingeben und Stromtarif bestellen. Abschließend den gewünschten Strom-Liefertermin wählen und fertig. Um die restlichen Formalitäten kümmert sich ENPURE . Kein Stress, kein Papierkram, keine Scherereien. Die Bezahlung erfolgt entweder über Bankeinzug oder PayPal. Voraussetzung ist natürlich ein bestehendes PayPal Konto. Du kannst den gewünschten Zahlungsweg jederzeit über deine App ändern. Ein weiterer Vorteil: Es gibt keine Mindestvertragslaufzeit und die Kündigungsfrist beträgt nur zwei Wochen.

Und auch die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit kommen nicht zu kurz. ENPURE liefert zu 100% Naturstrom aus Wasserkraft, der in zwei Talsperren in Thüringen produziert wird. Hierbei handelt es sich um eines der schonendsten Verfahren zur Stromgewinnung überhaupt, da dabei keine endlichen Ressourcen verbraucht werden und der Ausstoß von CO2 bei Null liegt.

ENPURE: ein Tarif, eine App. Einfach per Smartphone bestellen und fertig - ohne Drumherum und Papierkram.

