Dividenden als Renditekicker

Das Rendite-Dilemma

Die Geldpolitik der EZB treibt den Portfoliomanagern im Rentensektor den Schweiß auf die Stirn. Die umfangreichen Käufe von Staats- und Unternehmensanleihen haben die Marktzinsen stark gedrückt, mittlerweile notieren kurzläufige Staatsanleihen zahlreicher Länder mit einer negativen Rendite. In Deutschland ist sogar die gemittelte Umlaufrendite aller Titel mit höchster Bonität im Minusbereich. Für Anleiheninvestoren, die nicht bereit sind, das Risiko deutlich zu erhöhen und hinsichtlich der akzeptierten Bonität Abstriche hinzunehmen (durch Investments im "Speculative Grade"-Segment), wird die Erwirtschaftung angemessener Erträge damit massiv erschwert. Viele Anleger, die auf das Anleihensegment festgelegt sind, dürften deswegen neidisch auf den Aktienmarkt blicken. Denn der Abstand zwischen den Marktzinsen für Rentenpapiere mit hoher Bonität und den Dividendenrenditen von Blue Chips hat sich vergrößert. Gemessen an der Ausschüttung in 2016 kommt beispielsweise die Allianz immer noch auf eine Dividendenrendite von 5,2 Prozent, Daimler liegt bei 5,0 Prozent und Münchener Rück bei 4,8 Prozent (Basis: Schlusskurs 26.10.).

Naturgemäß gibt es diese höheren Renditen nicht ohne größeres Risiko, die Volatilität am Aktienmarkt ist erheblich stärker ausgeprägter; zusätzlich muss ein Investor beurteilen, ob die Ausschüttungen nachhaltig beibehalten oder sogar gesteigert werden können. Dennoch: Angesichts des Zinstiefs im Anleihensegment scheint zumindest eine Beimischung von wirtschaftlich stabilen Dividendentiteln erwägenswert.

Das Beste aus zwei Welten

Genau diesen Weg beschreitet der BFS - BlackRock European Select Strategies Fund. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf Investitionen im Rentensegment, in der Basisallokation ist für europäische Staats- und Unternehmensanleihen ein Anteil von 75 Prozent vorgesehen. Zusätzlich wird aber auch in attraktive Dividendenwerte aus Europa investiert, deren Quote im Regelfall bei 25 Prozent liegen soll, die aber bis auf maximal 35 Prozent steigen kann (zu Lasten des Anleihen-Anteils).

Der Renditebeitrag von dividendenstarken Aktien ermöglicht es dem Fonds, größtenteils auf Engagements im Anleihensegment "Speculative Grade" zu verzichten, investiert wird also überwiegend in Titel mit "Investment Grade", also mit einer guten Bonität. Im Aktienbereich kommen dividendenzahlende Qualitätstitel in Frage, die im Rahmen einer Bottom-up-Analyse ausgesucht werden. Die Selektionsentscheidungen in beiden Bereichen werden jeweils von den BlackRock-Spezialisten übernommen, d.h. von den beiden Teams der Bereiche European Fixed Income und European Equity Income. Die Gesamtverantwortung für die Portfoliosteuerung liegt bei Michael Krautzberger, dem Head of European Fixed Income.

Stabile Renditen durch Ineffizienzen

Im Vergleich mit einem klassischen Anleihenfonds schafft die Ausrichtung des BFS - BlackRock European Select Strategies Fund ganz neue Möglichkeiten für die Kapitalallokation. Das Management kann nicht nur die Quoten des Anleihen- und Aktienanteils variieren, es kann auch Investments entlang der gesamten Kapitalstruktur eines Unternehmens - von besicherten Anleihen über nachrangige Anleihen bis hin zu Aktien - tätigen und Bewertungsineffizienzen am Markt ausnutzen. Der Fachbegriff dafür lautet "Relative Value". Mit einer detaillierten Analyse versuchen die Spezialisten zu identifizieren, ob die Bewertung einzelner Titel eines Unternehmens im richtigen Verhältnis zueinander steht. Ist das nicht der Fall, können entsprechende Positionen und Gegenpositionen eingegangen werden. Rund zwei Drittel der Anlagen des Fonds basieren auf dieser Strategie. Erträge sind hier nicht auf den Markttrend angewiesen, sondern nur darauf, dass die Bewertungshypothesen stimmen und die Ineffizienzen abgebaut werden.

Die Relative-Value-Strategie wird auch isoliert im Anleihensegment auf Wertpapiere verschiedener Emittenten angewendet. Dabei erfolgt eine Analyse wichtiger Charakteristika wie etwa der Duration, der Spreads und der Renditekurven, um Ineffizienzen zu identifizieren und auszunutzen. Darüber hinaus liefern aber auch "normale" Anleihen- und Aktieninvestments durch ihre Kursentwicklung und Ausschüttungen einen Wertbeitrag, auch, wenn dieser wegen der Schwerpunktsetzung auf Relative Value nicht im Vordergrund steht. Insgesamt soll der BFS - BlackRock European Select Strategies Fund eine Rendite erzielen, die etwa zwei bis drei Prozentpunkte über der Rendite von marktüblichen Anleihenportfolios im Zielsegment liegt.