Das richtige Händchen für einen volatilen Markt

Gold schafft die Trendwende

Auf der schwierigen Suche nach liquiden Anlagealternativen zu Aktien und den hoch bewerteten Anleihen sind Investoren in diesem Jahr bei einem Klassiker fündig geworden: dem Gold. Das Edelmetall hat ein fulminantes Comeback gestartet, seit Jahresbeginn hat der Kurs in der Spitze um fast 30 Prozent zugelegt. Dieser Entwicklung vorausgegangen war eine mehr als vierjährige Baisse, in deren Verlauf der Goldpreis vom Hoch (im Jahr 2011) bis zum Tief (Dezember 2015) einen Wertverlust von rund 45 Prozent verzeichnet hat. Das stark reduzierte Niveau hat offensichtlich die Nachfrage stimuliert und zur Trendwende geführt.

Hohe Zyklik im Rohstoffmarkt

Der Kursanstieg ist aber auch unter fundamentalen Gesichtspunkten verständlich. Der Goldmarkt unterliegt wie der Rohstoffsektor insgesamt einer ausgeprägten Zyklik. In Hochpreisphasen, wie 2010/11, werden umfangreiche Investitionen in den Kapazitätsausbau getätigt. Der Aufbau neuer Minen benötigt aber eine längere Vorlaufzeit, so dass die Effekte im Angebot erst deutlich später spürbar werden. Der Minenbetrieb ist dann durch hohe Fixkosten gekennzeichnet, weswegen die laufende Förderung in der Regel eine relativ geringe Preiselastizität aufweist.

Wächst die Nachfrage nicht mit dem Angebot, kann der Kapazitätsausbau Druck auf die Preise ausüben, auf den wegen der niedrigen Preiselastizität nicht direkt mit einer Reduktion der Förderung reagiert wird. Im Fall deutlich niedriger Preise regieren die Produzenten aber mit einer Kürzung der Investitionen, die wiederum mit Zeitverzug das Angebot verknappt und eine Trendwende in der Preisentwicklung einleiten kann.

Im Goldmarkt wurde der Höhepunkt der globalen Investitionsausgaben im Jahr 2012 mit mehr als 20 Mrd. US-Dollar erreicht, bis zum letzten Jahr hat sich das Volumen in etwa wieder halbiert (Quelle: BMO / BlackRock Global Funds Natural Resources Präsentation Juni 2016). Die weltweite Produktion könnte infolgedessen in 2015 ihren Spitzenwert mit mehr als 95 Mio. Unzen markiert haben und nun abnehmen (Quelle: Goldcorp / BlackRock Global Funds Natural Resources Präsentation Juni 2016). Die Angebotsverknappung dürfte die Preisentwicklung im Fall einer zumindest stabilen Nachfrage stützen.

Die Qual der Wahl

Auch auf der Ebene der einzelnen Anbieter hat sich in der Zwischenzeit viel getan. Die großen Goldproduzenten wurden von dem Verfall des Goldpreises ab 2011 hart getroffen, bis 2013 mussten sie fast ausnahmslos eine deutliche Verschlechterung des operativen Free-Cashflows hinnehmen. Die Unternehmen reagierten darauf mit umfangreichen Anpassungsmaßnahmen, vor allem auf der Kostenseite. So unterzog sich beispielsweise Weltmarktführer Barrick Gold einer Rosskur, die eine Kürzung der Investitionen, den Verkauf von Minen mit hohen Produktionskosten sowie einen deutlichen Schuldenabbau umfasste. Die Erfolge, die insgesamt im Sektor erzielt wurden, sind beachtlich, die überwiegende Mehrzahl der Top-Produzenten konnte für 2015 eine spürbare Verbesserung des operativen Free-Cashflows vorweisen, obwohl der Goldpreis im Dezember des Jahres das vorläufige Zyklustief markierte.

Innerhalb der Gruppe divergiert die Dynamik allerdings deutlich, und das stellt auch für Investitionen im Sektor trotz der aussichtsreichen Rahmenbedingungen - einer möglichen nachhaltigen Wende beim Goldpreis - durchaus ein Problem dar. Denn die Unternehmen weisen nicht nur deutliche Unterschiede hinsichtlich ihrer aktuellen Cashflows auf, sondern, was für ihre Bewertung und für die künftige Wertentwicklung maßgeblich ist, auch hinsichtlich ihrer Cashflow-Potenziale.

Für Investitionen im Sektor kommt es daher auf eine genaue Analyse des Status-quo und der künftigen Entwicklung in Abhängigkeit von verschiedenen Szenarien für die Änderung des Goldpreises an. Hier können Spezialisten ihre Informationsvorteile ausspielen, weshalb ein Engagement über einen Fonds wie dem World Gold Fund von BlackRock Global Funds durchaus Sinn machen kann. Das Anlagevehikel wird aktiv gemanaged und investiert überwiegend in große Goldproduzenten, per Ende Mai lag ihr Anteil bei mehr als 80 Prozent. Ergänzend werden auch Anbieter mit anderen Schwerpunkten beigemischt, insbesondere aus dem Bereich Silber.