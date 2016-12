Rendite in jeder Marktphase

Der Total-Return-Ansatz

Das laufende Börsenjahr hat den Anlegern gleich zwei große Rückschläge beschert. Zu Jahresbeginn eskalierten nach dem Ölpreiseinbruch die Sorgen vor einer abflauenden Weltkonjunktur und im Juni führte das Brexit-Votum in Großbritannien zu einem kurzen, aber heftigen Sell-off. Danach hat sich der DAX zwar immer wieder erholt, unter dem Strich ist aber bislang keine positive Rendite übrig geblieben, während die Phasen mit hoher Volatilität die Nerven strapaziert haben.

Das Anlageresultat ist genau das Gegenteil von dem, was risikobewusste Anleger für langfristige Investitionen eigentlich anstreben: Nämlich eine positive Rendite, nach Möglichkeit in jeder Marktphase, bei einer niedrigen Volatilität als Ausdruck des Risikos. Eine simple Investition in einen breiten Aktienmarktindex kann dieses Bedürfnis nicht befriedigen, es gibt allerdings spezielle Angebote, die sich genau dieses Ziel, das auch als marktneutrale Strategie oder "Total-Return-Strategie" bezeichnet wird, auf die Fahne geschrieben haben. Zu dieser Gruppe gehört auch der BSF - BlackRock Multi-Manager Alternative Strategies Fund.

Anlagevehikel für verschiedene Hedgefund-Strategien

Der BSF - BlackRock Multi-Manager Alternative Strategies Fund nutzt eine Gruppe professioneller Anleger, die üblicherweise mit der Erwirtschaftung von positiven Renditen in unterschiedlichen Marktphasen in Verbindung gebracht wird: Die Hedgefunds-Manager. Damit umfasst das Angebot einen Sektor, der für Privatanleger nur begrenzt zugänglich ist. Zwar gibt es einige Hedgefonds-Konstrukte, die die EU-Investmentfonds-Richtlinie UCITS (Undertakings for Collective Investment in transferable Securities, deutsche Abkürzung: OGAW - Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) erfüllen und damit auch für Privatanleger investierbar sind, diese stellen aber nur einen kleinen Teil der großen Vielfalt der im Sektor verfolgten Strategien und der dort tätigen Fondsmanager dar. Diese eingeschränkte Auswahl macht sich langfristig in einer deutlichen Underperformance des UCITS Hedge-Funds-Index gegenüber einem umfassenden Hedgefondsindex bemerkbar.

BlackRock hat daher einen Weg gefunden, aussichtsreiche Konzepte aus einer Grundgesamtheit von mehr als 8.400 Hedgefunds zugänglich zu machen. Zu diesem Zweck sichtet das BlackRock Alternative Advisors Team, das über eine langjährige Erfahrung im Sektor verfügt, den Markt und wählt in einem mehrstufigen Prozess sechs bis zwölf Manager mit vielversprechenden Strategien aus. Deren Ansatz muss fundamental nachvollziehbar sein, auf unabhängigen Analysen beruhen und vor allem auf die Ausnutzung von Marktineffizienzen ausgerichtet sein, zudem sollte Interessenkongruenz zwischen dem Investor und dem Manager bestehen (bspw. über entsprechende Anreizsysteme). Das Team von BlackRock achtet darauf, dass in den Fonds nur Strategien aufgenommen werden, die sich voneinander unterscheiden. Prinzipiell werden dabei alle wichtigen Bereiche des Hedgefunds-Universums abgedeckt, die berücksichtigten Strategien reichen von Event Driven (bspw. Fusionen und Übernahmen / Fondsanteil 5 bis 30 Prozent) sowie Global Macro/Managed Futures (5 bis 30 Prozent) über Long/Short Credit (bspw. Unternehmensanleihen, Asset Backed Securities / 20 bis 40 Prozent) und Long/Short Equity (15 bis 35 Prozent) bis zu Relative Value (bspw. im Bereich Kapitalstruktur, Zinsen / 10 bis 35 Prozent).

Positive Rendite bei niedriger Volatilität

Der Clou des BSF - BlackRock Multi-Manager Alternative Strategies Fund liegt zum einen darin, dass BlackRock dank langjähriger Geschäftsbeziehungen über einen guten Zugang zu den Managern verfügt und damit aus einer großen Grundgesamtheit wählen kann. Zum anderen werden den einzelnen Hedgefunds-Managern jeweils nur Teile des Fondskapitals zur Umsetzung ihrer Strategie zur Verfügung gestellt. Damit haben diese im Verhältnis zur Umsetzung ihres Ansatzes im Rahmen eines einzelnen UCITS-Fonds mehr Freiheitsgrade, da die UCITS-Bestimmungen nur in der Gesamtheit des Fonds, d.h. in der Summe aller Substrategien, eingehalten werden müssen. Unter anderem wirken so Vorgaben, die die Zahl der Fondspositionen betreffen, weniger einschränkend.

Die Mischung der Strategien der ausgewählten Hedgefundsmanager soll zu einem attraktiven Fondsprofil führen. Anvisiert sind positive Renditen unabhängig von den Marktbewegungen, was mit einem niedrigen Betafaktor zum Aktien- und Anleihenmarkt korrespondiert. Als weiteres Ziel wurde eine geringe durchschnittliche Volatilität von 6 bis 8 Prozent p.a. über einen vollen Marktzyklus ausgegeben.