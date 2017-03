Auf den Faktor kommt es an

Einflussfaktoren als Leitgröße der Diversifikation

Diversifikation gilt als wichtige Determinante einer erfolgreichen Kapitalanlage, da mit einer breiten Streuung das Risiko eines Investments gesenkt werden kann. Als Standardweg hat sich das Engagement in großen Indizes etabliert. Die Methode der Diversifikation ist dabei relativ simpel, Unternehmen sind üblicherweise in Relation ihrer (Freefloat-) Marktkapitalisierung im Index enthalten und damit auch im Depot des Investors. Die Smart-Beta-Strategie zielt nun darauf ab, den Prozess der Streuung anhand festgelegter Kriterien zu verbessern.

Im Zentrum stehen dabei fundamentale Einflussfaktoren mit einer langfristig stabilen Beziehung zur Rendite von Aktien. In zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen konnte nachgewiesen werden, dass es Einzelfaktoren gibt, die auf das langfristige Anlageresultat eine herausgehobene Bedeutung ausüben. Dazu zählen beispielsweise makroökonomische Aspekte wie die Entwicklung des Wirtschaftswachstums, der Kreditvergabe oder der Realzinsen ebenso wie sogenannte Stilfaktoren, die bestimmte Merkmale (Value, Momentum, Low Volatility) einer Aktie beschreiben.

Die Smart-Beta-Strategie

Eine zum Teil sehr geringe Korrelation der einzelnen Einflussfaktoren erlaubt eine zielgerichtete Verbesserung der Diversifikation eines Portfolios, wenn diese im Rahmen der Allokation berücksichtigt werden. Zu diesem Zweck werden die Beziehungen zwischen den Faktoren und einzelnen Wertpapieren zunächst statistisch ausgewertet, um in Anschluss die Komposition unter Berücksichtigung der Ergebnisse vorzunehmen. In Abhängigkeit von der Gewichtung der einzelnen Faktoren können Portfolios mit unterschiedlichen Rendite-Risiko-Strukturen generiert werden. Ein hoher Anteil von "Minimum Volatility" geht beispielsweise mit einer niedrigeren Zielrendite und einem verringerten Risiko einher, der gegenteilige Effekt wird mit einer stärkeren Berücksichtigung von "Momentum"-Titeln erzielt. Als generelle Leitlinie eines Smart-Beta-Portfolios gilt, dass durch die Faktororientierung im Vergleich zur Benchmark, dem marktanteilsgewichteten Index, die Renditechance pro Risikoeinheit, also die risikoadjustierte Rendite, erhöht werden soll.

Die Smart-Beta-Strategie stellt damit eine Mischform zwischen einer aktiven und passiven Anlageform dar. Eher dem aktiven Ansatz entspricht, dass gezielt von der Benchmark abgewichen und die Komposition im Zeitablauf aktiv geändert wird. Das geschieht jedoch nicht aufgrund individueller Entscheidungen eines Asset-Management-Teams, sondern anhand transparenter, systematischer Regeln - was wiederum eher dem passiven Konstrukt entspricht. Letzteres führt dazu, dass die Portfolios mit geringen Gebühren verwaltet werden können. Nach einer Analyse von BlackRock aus dem August 2015 lag die Kostenquote von 45 Prozent der damals etwa 800 handelbaren Smart-Beta-ETPs (Exchange Traded Products) unter 50 Basispunkten.

Anknüpfung an breite Assetbasis

Der Schlüssel zu einem langfristigen Anlageerfolg liegt nun darin, die Smart-Beta-Strategie mit einer möglichst breiten investierbaren Assetbasis zu verknüpfen. Hier kommt der Indexanbieter MSCI ins Spiel, der zu den führenden Emittenten von global breit gestreuten Indizes zählt. Besondere Bekanntheit genießen der MSCI World Index, der Titel aus 23 entwickelten Märkten - vor allem aus den USA, Japan und Europa - enthält, sowie der MSCI Emerging Markets Index mit Aktien aus 23 Schwellenländern. Für diese Grundgesamtheiten hat MSCI auch verschiedene Faktorindizes herausgebracht.

Ein wichtiges Thema ist beispielsweise die Reduktion des Risikos für turbulente Börsenzeiten, die mit einer "Minimum Volatility"-Komposition umgesetzt wurde. Je nach Präferenz kann dies mit unterschiedlichen regionalen Ausrichtungen kombiniert werden, es existieren Varianten für die USA (S&P 500), Europa (MSCI Europe), den MSCI World oder den MSCI Emerging Markets. Auf diese Faktor-Indizes wiederum wurden von iShares passende ETFs emittiert.

Darüber hinaus gibt es noch zahlreiche weitere Faktorthemen, die MSCI mit Indizes abdeckt, wie beispielsweise eine Dividendengewichtung, eine Gewichtung nach bestimmten Stilfaktoren (Value, Momentum, Size, Quality) oder ein Multifaktoransatz.