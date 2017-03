Brexit: EU-Ausstieg Großbritanniens

Worum geht es?

Im Referendum am 23.06.2016 haben die Briten sich für einen Austritt aus der EU ausgesprochen. Es ist aktuell noch zu früh, die Folgen des Brexits für Großbritannien und die Weltwirtschaft umfassend abzuschätzen. Einiges deutet allerdings darauf hin, dass sich die britische Konjunktur deutlich verlangsamen wird, während die Inflation steigen dürfte.

Wie sieht das Szenario konkret aus?

Das britische Wirtschaftswachstum schwächt sich 2017 auf 0,8 % ab, zugleich steigt die Inflation auf 2,5 % an.

Was würde noch passieren?

Das abnehmende Wirtschaftswachstum steht unter anderem in Wechselbeziehung mit rückläufigen Verbraucherausgaben und geringeren Investitionen von Unternehmen. Außerdem rechnet Schroders mit Kapitalabflüssen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Großbritannien in eine Rezession abgleitet, sieht Schroders bei rund 40 %. Das britische Pfund hat stark abgewertet, was Importe teurer macht: Beides lässt die Inflationserwartungen ansteigen.

Die Bank of England reduzierte im Juli den Leitzins auf 0,25 % und kündigte an, rund 100 Mrd. britische Pfund an Banken zu leihen, die über Kredite an weitere Wirtschaftssektoren weitergegeben werden sollen. Außerdem will die Bank of England in den nächsten sechs Monaten auch für 60 Mrd. Pfund Staatsanleihen und über die nächsten 18 Monate für 10 Mrd. Pfund Unternehmensanleihen kaufen.

Weitere geldpolitische Intervention der Bank of England sind nicht auszuschließen, sollten sich die Anzeichen für einen wirtschaftlichen Abschwung erhärten. Mit Blick auf den Kapitalmarkt würde ein solches Szenario eine weitere Abschwächung des britischen Pfunds sowie sinkende Renditen auf britische Staatsanleihen mit sich bringen.

Was wären die Auswirkungen auf den Rest der Welt?

Mit dem Brexit kam größere Unsicherheit und höhere Schwankungen an die Kapitalmärkte, weil das Abstimmungsergebnis überraschte - die weltweiten Aktienmärkte haben sich jedoch schnell wieder stabilisiert.

Europa und die restliche Welt dürften vor keinen größeren Problemen stehen: Erste Daten europäischer Einkaufsmanagerindizes zeigen keine signifikante Eintrübung. Darüber hinaus scheinen auch die Auswirkungen auf den globalen Handel eher gering.

Politisch steht zu befürchten, dass der Brexit rechtspopulistische Anti-EU-Bündnisse stärkt. In Spanien hatte sich diese Tendenz zunächst nicht bekräftigt. Auch hier wird man allerdings die Entwicklungen in den nächsten Monaten abwarten müssen, um weitere Schlüsse ziehen zu können.

Auswirkung: Stagflation (schwächeres Wirtschaftswachstum und höhere Inflation)