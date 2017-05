| Was wäre wenn ...?

Die gute alte Zeit

Darum geht es

Rückkehr zu den gewohnten Wachstumsniveaus vor der globalen Finanzkrise

So sieht das Szenario aus

• Nachhaltiger Anstieg des Wirtschaftswachstums in den Jahren 2017 und 2018 auf über 3 %.

• Kein signifikanter Anstieg der Inflation.

• Verbesserungen in der Produktivität halten die Preise auf stabilem Niveau.

Diese Faktoren könnten außerdem wichtig werden

• Stärkeres Wirtschaftswachstum und niedrigere Inflation verleihen der Wirtschaft deutlich Auftrieb.

• Die Zentralbanken reagieren mit Zinserhöhungen, was in Summe zu steigenden Realrenditen führt.

• Die Kombination aus zunehmendem Wachstum und höheren Realzinsen bezeichnet Schroders als "Old Normal" (Die gute alte Zeit).

Auswirkung:

Steigende Produktivität: Stärkeres Wirtschaftswachstum und niedrigere Inflation

Eintrittswahrscheinlichkeit:

3%