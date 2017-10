Inflation zieht an

Darum geht es

Die globale Inflation nimmt zu.

So sieht das Szenario aus

Nach einer längeren Zeit, in der das Lohnniveau nicht auf die positiven Arbeitsmarktbedingungen reagiert hat, beschleunigt sich das Lohnwachstum als Folge des Fachkräftemangels. Einige Regionen wie Japan begrüßen die Entwicklung, weil sie ihre Inflationserwartungen anheben können. Andere Gegenden sehen sich stagflationären Tendenzen gegenüber, die zu restriktiverer Geldpolitik führen.

Diese Faktoren könnten außerdem wichtig werden

• Gesamt- und Kerninflation steigen in 2018 auf 3 % an.

• Die Fed reagiert mit restriktiverer Geldpolitik und hebt den Leitzins zum Ende 2018 auf 3,5 % an.

• Auch die Zinsen in Europa und Großbritannien ziehen an.

• Die Zinsen in Japan kehren in den positiven Bereich zurück.

• Insgesamt ist das Wirtschaftswachstum etwas schwächer und die Inflation deutlich höher.

Auswirkung:

Stagflation: Schwächeres Wirtschaftswachstum und höhere Inflation

Eintrittswahrscheinlichkeit:

5%