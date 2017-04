Le Pen gegen Europa

Worum geht es?

Der Wahlgewinn von Le Pen in Frankreich erschüttert Europa.

Wie sieht das Szenario konkret aus?

Der Wahlgewinn von Le Pen in Frankreich führt dazu, dass Anti-EU-Parteien in Europa weiter an Zustimmung gewinnen. Frankreich beschließt in einem Referendum, aus der EU auszutreten ("Frexit"). Die Zukunft der Europäischen Union und des Euros stehen auf der Kippe.

Was würde noch passieren?

• Der Euro gerät unter Druck, da Anleger den Zerfall der EU fürchten.

• Spreads am Anleihenmarkt steigen schlagartig an und die Konjunkturstimmung ist gedrückt.

• Die geringeren Investitionen auf Unternehmensseite und die schwächere Nachfrage aus Europa verringern das Wachstum.

Auswirkung: Deflation/Stagflation, schwächeres Wirtschaftswachstum

Eintrittswahrscheinlichkeit: 6 %