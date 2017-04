Volkswirtschaftliche Szenarien von Schroders: Details und mögliche Folgen

Was wäre wenn …? Regelmäßig entwirft die Schroders Economics Group mit Chefvolkswirt Keith Wade sowie Azad Zangana und Craig Botham in ihren Marktperspektiven mögliche Szenarien, mit denen sie die gegenwärtige Lage in die Zukunft projizieren. Doch was bedeuten diese Überlegungen im Vergleich zum aktuellen Basisszenario für 2017? Und wie wirken sich die Gedankenexperimente auf die reale Weltwirtschaft aus? Informieren Sie sich hier, um mehr Details über mögliche Folgen und die Wahrscheinlichkeit des Eintretens zu erhalten.

Basisszenario

Worum geht es?

Das Basisszenario ist die grundlegende Prognose für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung.

Wie sieht das Szenario konkret aus?

Schroders nimmt ein globales Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 2,6% für 2016 und 2,8% für 2017 an. Die Inflation liegt bei rund 2,0% für 2016 und 2,4% in 2017.

Welche Faktoren könnten noch wichtig werden?

• Schroders geht davon aus, dass die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) den Leitzins bis zum Ende von 2017 auf 1,25% anheben wird.

• Schroders erwartet, dass die Rückführung der geldpolitischen Unterstützung in den USA durch fiskalpolitische Impulse ausgeglichen wird, sodass das Wirtschaftswachstum und die Inflation ansteigen.

• Für Europa und Asien sollten die Leitzinsen auf niedrigem Niveau bleiben.

• Es ist auch damit zu rechnen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) das quantitative Lockerungsprogramm über März 2017 hinaus verlängert.

Eintrittswahrscheinlichkeit des Basisszenarios: 50 %