Einfacher Zugang und starke Partizipation

Hebelprodukte haben für Investoren in Deutschland eine neue Welt eröffnet. Mit dem breiten Produktangebot wurden einige neue Asset-Klassen erschlossen. Und nicht nur der Zugang wurde geschaffen, sondern auch der Fokus erweitert, in welcher Form ein Investment durchgeführt werden kann. Denn traditionell hält der Anleger mit Aktien immer eine einfache Long-Position, da er nur mit steigenden Kursen einen Gewinn erzielen kann. Hebelprodukte ermöglichen es aber auch mit Short-Positionen auf fallende Kurse zu setzen. In Abhängigkeit von den Erwartungen zur zukünftigen Kursentwicklung wird es dadurch möglich, von verschiedenen Szenarien zu profitieren. Das bedeutet von stark schwankenden oder auch von stagnierenden Kursen. Hebelprodukte stellen damit eine komfortable Investitionsmöglichkeit für viele Bereiche dar.

Investoren suchen nach neuen Anlageklassen

Die Geldpolitik der EZB führt zu einer Verzerrung der Attraktivität von Anlageklassen. Durch den massiven Ankauf von Staats- und Unternehmensanleihen sind die Renditen dieser Wertpapiere deutlich gefallen. Dieses Umfeld zwingt Kapitalmarktanleger zu Ausweichreaktionen in Assets, für die sie noch keine entsprechende Risikoneigung haben. Aber nur so haben private Investoren die Chance, noch auskömmliche Renditen erzielen. Anleger sind demnach gezwungen die Risikoleiter weiter hinauf zu klettern.