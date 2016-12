Hebelprodukt-Konfigurator für Ihr Wunschprodukt

In nur zwei Minuten können Anleger über my.one direct ihr persönliches Wunschzertifikat mit eigener WKN erstellen. Das spart nicht nur Zeit, sondern sogar bares Geld. Auf eine aufwendige Produktsuche kann verzichtet werden, denn mit wenigen Klicks wird auf Basis von Realtimekursen ein eigenes Zertifikat entworfen. So ist in jeder Phase des Marktes ein passendes Wunschprodukt verfügbar. Den richtigen Produkttyp zum Basiswert sowie eine Barriere, Hebel oder Preis wählt der Anleger selbst aus. Diese Konfiguration ist kostenlos und es fällt kein Börsenentgelt oder Maklercourtage an, wenn die Zertifikate über die Börse München (gettex) gehandelt werden. Für die Investoren gestalten sich die Produkte sehr flexibel, schnell, individuell und günstig.

Anleger können zwischen Knock-out Turbo Classic, Turbo Open End und Mini Futures entscheiden. Diese sind auf über 150 Aktien und Indizes verfügbar. Je nach Markterwartung können Anleger sehr schnell auf steigende (Long) oder fallende (Short) Kurse setzen. Die Barriere, der Hebel oder Preis können dabei ganz individuell ausgewählt werden.

In drei Schritten zum eigenen Hebelprodukt

In nur zwei Minuten können Anleger ihr persönliches Wunschprodukt entwerfen. In einem ersten Schritt wird ein Zertifikat konfiguriert, welches in einem nächsten Schritt selbst emittiert werden kann. Nun kann das frisch konstruierte Zertifikat direkt gehandelt werden. Die Produkte von my.one direct können dabei jederzeit gekauft und verkauft werden. Um my.one direct nutzen zu können, benötigen Anleger die Risikoklasse E mit Freischaltung für komplexe Finanzinstrumente (KFI). Hierfür stehen der börsliche Handel über die Zertifikate-Börsen Frankfurt (Zertifikate-Premium), Stuttgart (EUWAX) und München (gettex) zur Verfügung.

An Handelstagen können die Produkte auf Aktien zwischen 9.00 Uhr und 22 Uhr und auf Indizes zwischen 8.30 Uhr und 22 Uhr entworfen werden.

Der Hebelprodukt-Konfigurator my.one direct wird direkt im persönlichen WebFilialen-Account bereitgestellt.

