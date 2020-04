Portrait

Die US Treuhand ist seit mehr als zwei Jahrzehnten als Investmenthaus und Asset-Manager für Investoren am US-Immobilienmarkt tätig. Mit einem Investitionsvolumen von rund 4,6 Mrd. USD gehört die US Treuhand zu den größten und erfolgreichsten Anbietern in diesem Segment. Alle der bisland 15 aufgelösten Fonds erwirtschafteten durchweg positive Ergebnisse.